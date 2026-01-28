超美！坐著吃熱炒就能被群山環抱的景觀餐廳

《山景餐廳》的景色實在太美了！名字也很直白的就叫《山景餐廳》，餐廳被一大片蒼翠山景環繞，坐著吃熱炒就能享受被大山擁抱的安詳愜意，如此美好享受，真令人回味無窮喲！

《山景餐廳》的座位區相當寬敞，深色系的基底加上艷麗的花藝裝飾呈現出大方優雅的情調，桌上的圖騰桌布則添上原住民的風情，整間餐廳別緻又舒適。

最美的便是那大面積的山景，餐廳有兩面是大面積的落地窗，透著外頭以各種大自然帶來的綠意所堆砌出的風景，令人陶醉於這片巍峨山景。

廣告 廣告

如果平日來要特別注意，《山景餐廳》平日只營業到下午四點，假日則是營業到晚上八點，雖然平日來的好處是客人較少、更能體驗優美的環境，不過有蠻多菜色都賣完不供應，像今天本來想點白斬雞或甘蔗雞、珠蔥等等，沒想到都賣光了，最後就隨便點了三道，有點可惜（來山上吃飯就想吃白斬雞啊！），好在這三道也都蠻好吃！

醬炒桂竹筍

份量還不少，滿滿一盤，除了桂竹筍也有些肉片增添風味；桂竹筍很脆很香，清脆帶汁又爽口，略有薑的香氣提提味，雖然是醬炒風味，但不會很鹹。

涼拌檳榔花

檳榔花就是檳榔樹長出的花穗，又被稱為「半天花」。這個很好吃喔，檳榔花本身並無顯著味道，所以不用擔心有令人不適的滋味，咬起來則是脆中微嫩、有點類似筍子的口感，又因為外觀一粒粒的像是稻穗的形狀，所以在口感上又多了一個不一樣的感覺，蠻有意思。

這道涼拌檳榔花是蒜香風味，脆香又爽口，不會很鹹卻風味十足，特別的口感配上清淡卻開胃的調味，整個非常涮嘴，不配飯單吃也很合適。

蔥爆鹹豬肉

鹹豬肉也好吃，鹹豬肉肥嫩不柴，本身帶有烤香，佐以簡單的椒鹽調味就很美味，再加上洋蔥所帶來的脆脆甜甜，吃起來十分有滋有味，香氣滿滿又相當下飯，不過肥肉比瘦肉部份多很多，大部分都是「肥的狀態」，如果不吃肥肉慎點。

以上，景色超美的山產料理景觀餐廳，分享給大家！

山景餐廳

地址：新北市烏來區環山路No.48-3號

相關連結

本店菜單價位請看這裡

連四年獲冠軍的超強海鮮鐵板燒

蓋上大顆焦糖布丁的療癒系甜甜圈

👉 歡迎來投稿分享吃喝玩樂遊記！