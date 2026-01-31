超美! 杉林溪10萬株鬱金香爆發 耐寒"葉牡丹"鮮嫩盛放

中部中心/張家維 南投報導

位在中高海拔，有溫帶氣候，南投杉林溪，超過10萬株鬱金香怒放大爆發，另外，還有台灣少見的"葉牡丹"盛開，其實這是觀賞用的高麗菜，天氣越冷，耐寒的葉牡丹色彩更加"鮮嫩"！





萬紫千紅！ 南投杉林溪入冬變裝 「葉牡丹」竟與高麗菜有關？

杉林溪葉牡丹鬱金香盛放。(圖/張家維攝)

放眼看過去，ㄟ，這一區，，顏色多樣，有桃紅、深紫、粉黃等，走近一點，有的形狀為圓葉，有的則是皺葉，其實是一種歐洲高麗菜，生長時葉片開放不結成球，層層展開就像牡丹花，才被稱作"葉牡丹"，相當耐寒，就是為冬天而生！位在南投杉林溪園區，花卉中心大約有7、8000株"葉牡丹"，展現繁茂生機。

杉林溪葉牡丹鬱金香盛放。(圖/張家維攝)

杉林溪葉牡丹鬱金香盛放。(圖/張家維攝)也適合生長在這裡的，是多達20種花色的鬱金香！杉林溪海拔1600至1800公尺，位居中高海拔，屬於溫帶氣候，10萬多株鬱金香，在適宜的氣溫條件下怒放！超夢幻鬱金香花海，讓人不用出國，就像置身在荷蘭！

嬌豔的鬱金香，與碩大的葉牡丹相互襯托，極具異國風情，已進入最佳觀賞期，園方以科學溫控方法，配合調節花期，因此直到農曆春節連假仍有花可賞。





