超美！淡江大橋通車前辦路跑、自行車 「豪華大禮包曝」本週開放報名

記者李育道／台北報導

淡江大橋將於明（115）年5月通車，將成為國際指標及景點，備受矚目；為了讓民眾於通車前體驗淡江大橋，公路局將於通車前規劃推出一系列的民眾體驗活動，首波就在明年4月18、19日率先推出「路跑」及「自行車」活動，本週四（11月27日)及本週五（11月28日)開放報名。

由英國 Zaha Hadid 建築師團隊設計，被譽為臺灣新地標的淡江大橋，動工以來備受關注及矚目，今年9月16日順利合龍後，各項工進順利推動，預計明年4月橋面工程可順利結束，在評估確認安全可先行提供活動的條件下，公路局規劃首先推出路跑及自行車活動。

廣告 廣告

淡江大橋通車前，公路局將舉辦路跑與自行車活動，此次路跑推出限定版選手物資。（圖／公路局提供）

此次自行車活動與《國家地理雜誌》合作，推出限定版選手物資，包括車衣及補給小包，活動會場上也將與淡江大橋地景結合設置《國家地理雜誌》「黃框合影區」供選手及民眾合影留念。

淡江大橋通車前，公路局將舉辦路跑與自行車活動，自行車活動推出限定版選手物資，包括車衣及補給小包。（圖／公路局提供）

公路局表示，2026淡江大橋通車系列路跑暨自行車活動，其中路跑活動將於明年4月18日下午舉行，以黃昏路跑的模式，在有名的淡水夕照下進行整場活動，跑者能夠在跑步的過程中欣賞淡水河口壯闊的景觀，路跑活動將分為21K新市鎮探索組、10K輕軌繞行組及5K大橋漫遊組(詳細路線可參考報名網頁)，活動將於本週四、11月27日開始開放報名。

淡江大橋自行車活動獎牌相當精緻。（圖／公路局提供）



自行車活動則將於隔日（明年4月19日）上午出發，路線串聯淡水、八里等沿線重要地標，同時也特別設計「進出淡江大橋雙向體驗」段落，讓騎士得以以不同視角欣賞橋塔造型與斜張線條在天空中的延展，能完整體驗北海岸自然景觀、地方文化及國家級重大工程的一場騎乘旅程。自行車活動分為49K環山挑戰組及20K淡江大橋逍遙遊組(詳細路線可參考報名網頁)，也將於本週五、11月28日開始開放報名。

淡江大橋路跑與自行車活動周邊。（圖／公路局提供）

公路局指出兩項活動路線均涉及淡水、八里地區與河口周邊環境，需兼顧路線規劃、交通動線、醫療補給等多項細節，因此在活動籌備期間，公路局持續與新北市政府密切合作，以確保活動順利推動並完整呈現最具代表性的河口景觀樣貌。

公路局透露，明年淡江大橋115年5月9日通車典禮前，會陸續推出攝影與繪畫比賽等主題活動，讓更多民眾實際參與體驗淡江大橋。

淡江大橋通車前，公路局將舉辦路跑與自行車活動，此次活動獎牌。（圖／公路局提供）

【報名資訊】

•淡江大橋通車路跑活動

．開放報名日期：114年11月27日

．組別：21K、10K、5K

．活動資訊及報名網址：

https://irunner.biji.co/2026DanjiangBridgeOpeningRun

•淡江大橋通車自行車活動

．開放報名日期：114年11月28日

．組別：49K、20K

．活動資訊及報名網址：

https://irunner.biji.co/2026DanjiangBridgeOpeningBike

更多三立新聞網報導

哈密瓜被誤標蘋果「一顆3465元」？全聯駁斥遭惡意貼標：不排除依法追究

師勸導4次遭學生「踹+打」無奈：能告嗎？ 北市教育局：持續與家長溝通

遭台大舍監性騷受害者再現身！教長發話了「台大確實有錯」：應補正

好市多「黑色購物週」Day2優惠曝！Dyson吹風機降800、65吋電視折1.29萬

