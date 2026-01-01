超美！2026玉山第一道曙光 絕美景色曝光

2026玉山第一道曙光曝光。（圖／翻攝自臉書＠mdc.cwb／玉山氣象站提供）

2026年到來！今（1）日是2026年元旦，可惜北部天氣不佳，無法見證第一道曙光。而中央前氣象局局長鄭明典清晨分享玉山北峰的2026年第一道曙光，照片中可見主峰留著一點殘雪，光芒從雲層中竄出，曙光與雲海相互輝映的壯觀景色也掀起網友討論。

2026年元旦清晨，全台多處高山地區迎來新年第一道曙光。鄭明典在臉書曝光一張玉山氣象站分享玉山北峰第一道曙光的照片，可見天色微亮之際，金黃色陽光自雲海間緩緩升起，照耀層層山巒，而山稜線覆著殘雪與晨霧，形成壯觀的「雲海日出」景象。

天空雲層染上溫暖橙黃的絕美畫面，也讓不少民眾感到相當驚奇。可惜這2天天公不做美，新竹以北、花蓮以北與恆春半島地區都有局部短暫雨的不穩定天氣現象，無法看到像玉山一樣絕美曙光的景色。

氣象署提醒，今日強烈大陸冷氣團南下，北部氣溫逐漸下降，其他地區晚起氣溫亦下降，白天北台灣高溫約16、17度，中部及花東高溫約21至24度，南部高溫約25至26度，晚上中部以北及宜蘭低溫約12至14度，南部及花東低溫約15至17度。

降雨方面，桃園以北及東半部降雨機率高，其中基隆北海岸及大台北山區整體降雨較為明顯、持續，並有局部大雨或豪雨發生的機率，竹苗地區、恆春半島及中南部山區也有零星飄雨的機會，中南部平地為多雲的天氣，外出記得攜帶雨具。

