超羨慕！高雄老店「老江紅茶牛奶」年終獎金放榜了 2店長狂領百萬

記者林昱孜／高雄報導

老江紅茶牛奶年終獎金放榜，有2位店長一次領百萬。（圖／翻攝老江紅茶牛奶臉書）

超羨慕！高雄知名飲料店「老江紅茶牛奶」公布年終獎金，有2家店的店長可領百萬，掀起網友熱議：「想了解職缺」。對此，紅茶牛奶店營運長張皓翔向《三立新聞網》表示，每年都會根據店家業績及店長表現，來決定年終獎金能領多少，平均每家店的店長都能領10萬以上，希望能藉此激勵同仁，一起努力讓公司越來越好。

老江紅茶牛奶經典組合，一直是不少老顧客的早餐名單。（圖／翻攝老江紅茶牛奶臉書）

從高雄起家的老江紅茶牛奶，在地經營70年，目前已經在台南、高雄拓展14家分店。招牌餐點火腿蛋吐司，再搭配上略帶焦香味的招牌紅茶牛奶，是必吃經典組合，靠著這不敗的好味道，去年公司業績創新高，賺錢不藏私，直接放福利給同仁。

廣告 廣告

《老江紅茶牛奶》粉專貼出店長年終獎金，前三名分別領141萬、102萬、72萬，各間店店長幾乎都能領個10萬好過年，年終獎金放榜羨煞所有人，網友紛紛留言，「比不少科技業好」、「想了解職缺」。營運長張皓翔表示，來投履歷的人從去年開始就越來越多，但想當店長很歡迎，但還是得從基層做起，通過基本的考核。

老江紅茶牛奶自高雄起家，迄今已有70年歷史，在高雄、台南已有14家店。（圖／翻攝老江紅茶牛奶臉書）

給出超狂年終人人稱羨，張皓翔說，在同仁一起努力下，業績一年比一年好，除了業績之外，店長領導力、行政工作等，也會列入年終獎金評比考量。公司營運狀況好，就給努力同仁應該有的回報，希望同仁在獲得應有的鼓勵後，能夠更盡心盡力打拚，讓公司一起朝更好的地方邁進。

老江紅茶牛奶公布店長年終獎金，羨煞不少網友。（圖／翻攝老江紅茶牛奶臉書）

更多三立新聞網報導

台南「海德沃福」遭竊損200萬⋯他專挑LV、愛馬仕偷！落網只剩這些

對向「奪命怪手」收魂⋯騎士妻認屍哭崩！貨車駕駛自責淚：看到樹閃一下

酒毒駕撞死晨運婦！台南奧迪舞小姐「先發IG心疼車」 哭窮求減刑下場曝

中午河堤邊散步突然倒地成屍⋯目擊者嚇瘋急打119！高雄男身份曝光

