超能力科幻遊戲《控制》續作要來了？開發商正在註冊新商標有望在TGA頒獎典禮上帶來新消息！

由芬蘭遊戲開發商 Remedy Entertainment 所開發的《控制（Control）》在 2019 年上市之後就榮獲了許多遊戲獎項，也獲得了玩家們的廣泛好評，成為 Remedy Entertainment 繼《心靈殺手》系列之後又一部成功的遊戲作品，並讓他們在 2022 年宣布將要開發續作《控制2》。而在經過三年之後，這件事似乎終於有後續新消息了，日前 Remedy Entertainment 委任的律師事務所被發現，已經開始註冊新商標《Control：Resonant》，也或許我們能在接下來的 TGA2025 頒獎典禮上看到更多新消息。

（Credit: Remedy Entertainment）

綜合外媒報導，日前在國外的專利申請網站上出現一個新的遊戲專利《Control：Resonant》，並且商標申請人就是由科幻遊戲《控制》的開發商 Remedy Entertainment 長期委任的律師事務所 Nordic Attorneys at Law Ltd. 提出的，因此真的非常有可能就是《控制》這款 2019 年發行、廣獲好評遊戲的續作。

事實上，有關於《控制》續作的計畫自 2022 年時就由 Remedy Entertainment 正式確認，那時也連帶確認了續作將登上本世代的 PS5、XBOX Series X|S 與 PC 平台。因此隨著《Control：Resonant》商標的申請，或許也能讓人期待，《控制》的續作真的不會讓大家等太久了。而在今年 12 月 12 日就是 TGA2025 的頒獎典禮，也或許在展會之上我們就能看到 Remedy Entertainment 帶來更多《控制》續作的消息，確認何時上市也不一定。