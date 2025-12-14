超自律突破身體限制 布農青年邱奇希亞帕青奪1銀1銅

（中央社記者李先鳳台東縣14日電）台東延平鄉布農族青年邱奇希參賽2025年亞洲帕拉青年運動會，在T35級別（腦性麻痺選手）跳遠項目勇奪銀牌，F35級標槍拿銅牌，並在100公尺短跑及跳遠項目刷新自己保持的全國紀錄。

在杜拜舉辦的2025年亞洲帕拉青年運動會，邱奇希是中華代表隊中唯一的台東選手，延平鄉武陵部落青年邱奇希，出生就雙腳無法伸直，走路須依賴輔具，在學校師長鼓勵下突破身體限制，以堅韌不拔毅力與永不放棄精神在運動場上努力，獲頒2025年總統教育獎。

從國中時期就一路指導的老師陳麒安表示，邱奇希升上台東高中後課業繁重，為延續運動訓練，自己特地考取身障田徑C級教練證，只為給予最專業指導。

師生兩人克服場地與時間限制，每週2次在縣立體育場練跑、偶爾借用新生國中的田徑場進行鉛球特訓；這份師生間的堅持與邱奇希的超凡自律，感動許多老師、教練，促使計畫成立「台東縣適應體育協會」，期盼匯聚更多資源，成為身障孩子們最強大後盾。

陳麒安指出，這次出征杜拜是邱奇希人生中第一次出國，圓夢之旅卻是一波三折；賽前因護照辦理時間緊迫，全程陪同搭機往返台北，以特急件趕在最後一刻完成手續；出發當日，邱奇希在機場接受運動部長李洋祝褔並合影留念，在教練鼓勵與眾人祝福下，他帶著夢想登機，飛向賽場。

陳麒安說，首次在沒有教練隨行情況下獨自面對國際賽事，邱奇希首日因過度緊張導致表現失常，所幸透過跨海視訊通話，給予影片動作分析與心理建設，邱奇希迅速調整心態，在後續賽程漸入佳境；先在跳遠項目頂住壓力奪銀並打破全國紀錄，隨後在初次挑戰的標槍項目中再添一銅，展現來自台東青年堅毅的力量。（編輯：陳仁華）1141214