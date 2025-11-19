超色男大生網咖搭訕國中少女騙口交 法官批「約砲慣犯」心態偏差 7

CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／綜合報導

台中一名許姓男大生今年7月間在一間網咖認識一名少女小乖（化名），雙方交換聯絡方式後，隔周又相約網咖見面，結果許男竟要求小乖幫忙口交還偷拍照，小乖發現後逃跑並在母親陪同下報案，法院審理時還發現，許男經常到處約砲、瀏覽色情影片，認為許男心態極度偏差，最終將他判刑10個月。

判決指出，許男為台中某科技大學財經法律系大一學生，今年7月他在一間網咖搭訕小乖後，雙方互加IG好友，雙方隔週又相約在網咖見面，許男這次還特別挑選網咖內的隱密包廂。

2人進入包廂後，許男不斷要求和小乖抱抱，孰料許男竟伸手強襲小乖胸部，接著又要求小乖為他口交，許男當時有問她「可以幫忙吃？」她明確表明不要，許男就喊價：「1千塊可以嗎？2千塊呢？」小乖強調多少錢都不要，但許男死纏爛打，小乖心軟答應說「就一下」，結果小乖發現許男在偷拍就立即離開，並將此事告訴母親，也前往警局報案。

許男到案後表示，他只知道小乖是國中生，不知道她實際年齡，而法院審酌許男與不詳人士的對話顯示，全是他跟不明網友約砲、索要裸照等內容，甚至經常瀏覽色情網站，足認許男心態偏差。

台中地方法院審酌後，許男對14歲以上、16歲以下未成年女子性交、猥褻，嚴重影響少女人格發展，參酌有相關犯行獲緩起訴，其行為實屬可議，考量坦承犯行、素行不良，且已與小乖達成6萬6千元和解，最終判處他有期徒刑10個月，還可上訴。

