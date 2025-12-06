超萌不速之客！小海豹光臨紐西蘭酒吧 蜷縮馬桶旁裝無辜畫面曝光

[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導

紐西蘭里奇蒙（Richmond）一間酒吧日前遭一隻小海豹闖入，超萌身影全被監視器捕捉。外媒報導，小海豹在酒吧內停留25分鐘，不久後被巡護員上門當場逮捕，並將其安全放生在紐西蘭南島附近的兔子島（Rabbit Island）。

紐西蘭里奇蒙（Richmond）一間酒吧日前遭一隻小海豹闖入。（圖／翻攝臉書@Sprig + Fern The Meadows）

根據《衛報》報導，上周日下午5點左右，一隻幼年毛皮海豹突然闖入當地南島北部里奇蒙一間精釀啤酒吧。酒吧經營者貝拉埃文斯（Bella Evans）表示，該店屬於寵物友善，依規定寵物可以帶進店裡，起初她以為是一隻小狗走進來，後來才發現這位「顧客」竟是一隻小海豹，讓她和在場的顧客相當驚訝，老闆還幫牠命名為弗恩，並期待牠再次光臨。

店家將影片分享到網上，只見小海豹走進店內後，一名顧客跟在後方，嘗試以衣服將小海豹趕出門，不過小海豹一路蹦蹦跳跳地進了洗手間，坐在馬桶旁，眼神散發出無辜感。小海豹之後掉入鮭魚陷阱，成功被引誘到狗籠中，等待巡護員的到來。

紐西蘭環保部（DoC）表示，巡護員早在收到酒吧的通知前，就已接獲大量民眾的通報。環保部發言人海倫奧特利（Helen Otley）表示，酒吧工作人員「盡職盡責地保護了海豹的安全」。奧特利也補充，這隻小海豹已被放生到塔斯曼灣（Tasman Bay）上的兔子島，島上沒有流浪狗，因此環境對於小海豹來說是相當安全的。

紐西蘭的保育計畫正順利推動，讓島上海豹和海獅的數量有明顯增長，牠們與人類的接觸比以往更頻繁。奧特利表示，海豹通常最遠可向內陸遊蕩達15公里，牠們的路徑會沿著河流、小溪前行，並出現在一些不尋常的地點，但這些屬於正常的探索行為。她也補充，環保部通常對海豹的這種行為採「不干預」的態度，因牠們的適應能力強，只要給予足夠的時間與空間，海豹都能找到回岸邊的路。

店家在臉書上的影片也吸引網友點閱，更是有網友指出當時小海豹正前往酒吧，並附上背影照，表示：「我在他去拜訪你們的路上遇到他，我以為我能說服他回家，但他很明顯太急於去光顧酒吧。」

