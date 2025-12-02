超萌吉伊卡哇再度現身日本小7！聯名鮮食咖啡杯集點抽選聖誕禮物

文／景點+ 張盈盈整理報導

超高人氣IP吉伊卡哇繼2024年與日本7-11推出聖誕節檔期聯名活動後，2025年12月2日起再度推出聖誕檔期盛大聯名活動，不只有各種鮮食聯名，包裝上都可看到可愛的吉伊卡哇，更有指定商品買兩件送吉伊卡哇週邊的系列活動，全店購買指定商品集點還能換贈品、參加抽獎，過去掀起吉伊卡哇迷到日本玩時到處在7-11收刮吉伊卡哇！今年肯定又要掀起吉伊卡哇迷的收集欲、爆買潮！

圖／7-11 JAPAN ，以下同

活動期間7-11的咖啡杯也改成吉伊卡哇聖誕限定杯，共有3種杯身圖案，選購熱拿鐵(R)、熱拿鐵(L)可獲得點數集章，購買時可注意店頭宣傳說明。

購買指定商品集章抽獎活動贈送吉伊卡哇聖誕風服飾、吉伊卡哇捏捏饅頭，登陸頁面網址》https://cpn.vdpro.jp/sej.chiikawa2512/

12月4日10點到12月17日購買指定營養飲料兩件，可獲得吉伊卡哇A5筆記本。

12月4日10點到12月17日購買指定零食巧克力兩件，可獲得吉伊卡哇滑蓋式小收納盒。

使用日本7-11的APP參加滿額抽獎，購買日幣2000元可參加一次抽獎，會送出100名吉伊卡哇小八貓拍立得(チェキ)，喜愛吉伊卡哇的粉絲近期到日本旅遊千萬別錯過！

