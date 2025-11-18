愛麗絲眼影盤、Care Bears原液可愛到沒朋友！2025美妝聯名衝這些





2025美妝聯名可愛到沒朋友！BOBBI BROWN、雪花秀、INNISFREE、ampm多家美妝品牌皆攜手人氣IP推出超萌小物，早餐三兄弟吐司包必收、Care Bears原液、愛麗絲夢遊仙境眼影盤都好想衝！

2025美妝聯名：BOBBI BROWN 愛麗絲夢遊仙境限定系列

2025美妝聯名：BOBBI BROWN 愛麗絲夢遊仙境限定系列，8色眼影盤 NT2,600圖片來源：造咖編輯Vicky拍攝

2025年末最可愛的聯名！BOBBI BROWN推出一系列愛麗絲夢遊仙境限定彩妝，光是8色眼影盤就好值得收！愛麗絲、兔子先生、妙妙貓和撲克牌亮片都能隨著角度自由轉動，就好像愛麗絲真的跌入幻境漩渦！眼影色彩以百搭的玫瑰裸色調為主，4款絲絨霧面質地、4款璀璨珠光，除了日常的溫柔眼妝，也很適合派對妝容增添閃耀光澤！

廣告 廣告

2025美妝聯名：BOBBI BROWN 愛麗絲夢遊仙境限定系列，超輕水感茉莉淨妝油400ml NT.3,400、霧光持久氣墊粉餅 NT.2,400、金緻緞光唇膏 NT.1,450圖片來源：造咖編輯Vicky拍攝

全系列還推出唇膏、氣墊、蜜粉餅、卸妝油與妝前霜，《金緻緞光唇膏》外殼的顛倒愛麗絲圖案讓故事更顯生動，唇色是新款#Wonderland Rose，奶霜滋潤質地的裸膚玫瑰紅色，一抹溫柔自然超顯好氣色！即日起至12/31，消費滿NT.4,500即贈愛麗絲限量化妝包，MOMO滿額NT.6,500贈愛麗絲限量手拿鏡。

2025美妝聯名：雪花秀 潤燥養膚精華╳ZERO PER ZERO

2025美妝聯名1.雪花秀 潤燥養膚精華╳ZERO PER ZERO圖片來源：雪花秀

雪花秀以「陪伴療癒」為靈感，攜手韓國人氣插畫品牌 ZERO PER ZERO，推出台灣獨家限量聯名系列，將毛孩插畫點綴於保溫隨身杯、帆布包，讓保養時都能感受毛孩溫暖相伴！潤燥養膚精華也是女星潤娥保養愛用好物，膚況不穩、泛紅都靠它溫柔守護！週年慶購買潤燥養膚精華60ml或90ml，即可獲得聯名保溫隨身杯、ZERO PER ZERO聯名帆布包2擇1。

2025美妝聯名：ampm╳Care Bears

2025美妝聯名2. ampm╳Care Bears圖片來源：ampm

Care你的問題肌！ampm首度聯手經典療癒IP Care Bears彩虹熊，10月到明年3 月期間，5色原液彩虹小隊與一大票限定小禮物萌萌出擊！5款原液包含美白、保濕、修護、淡斑、緊緻，可以疊加使用，每款彩色瓶身都印上可愛Care Bear小熊！即日起至12月底，凡於線上指定通路牛爾官網、momo 及蝦皮消費滿額即可獲得限量聯名贈品:療癒熊熊杯墊、毛茸茸證件套及糖果色系計算機，超可愛的辦公用品們，讓Care Bears撫慰你的心。

2025美妝聯名：INNISFREE╳早午餐兄弟

2025美妝聯名3. INNISFREE╳早午餐兄弟圖片來源：INNISFREE

INNISFREE 今年週年慶不只是購物，更想帶給大家療癒日常的小驚喜！攜手來自韓國的人氣療癒IP Brunch Brother早午餐兄弟，經典角色吐司大哥、小黃鴨、黑企鵝哥哥、Mogry黑貓全員出動，放空木漿海綿、短腿小方包、躺平地墊，消費NT.888贈海綿、NT.1,500贈小方包、NT.3,800贈地墊，把日常生活變得更可愛！

2025美妝聯名：I'M MEME╳林三益

2025美妝聯名4.I'M MEME╳林三益圖片來源：I'M MEME

韓系開架彩妝品牌I'M MEME與台灣專業刷具品牌LSY林三益以Travel Light, Look Chic為題，展現韓妞感輕旅妝風潮！採用時下最流行的蜜桃奶咖色調，推出同色系我愛口袋彩妝小方盒#09小蜜桃與隨型刷CL!CK，超迷你5CM且零廢色的眼頰盤，搭配比掌心還小的多功能眼彩刷完美組合，攜帶方便兼具快速秒完妝，無論台灣小旅行、出國海外度假，大幅節省行李空間與重量，隨時切換多變眼妝，掌握旅行寶貴時刻！

2025美妝聯名：CLIO╳哈利波特

2025美妝聯名5. CLIO╳哈利波特圖片來源：CLIO

CLIO以《哈利波特》電影主角進入霍格華茲的成長歷程，分別融入至不同產品概念中，推出《羽緻無限緞光氣墊粉餅》粉體細緻輕盈，一拍即貼合肌膚，打造原生感透明肌；《玩色百搭空氣眼影盤》外包裝及產品充滿哈利波特主角人物小細節！不僅巧妙融入故事主角重點色彩，超精緻童趣光柵紙盒，眼影上更壓印著哈利波特主角相關的故事元素，充滿魔法世界專屬印記，搭配當紅流行百搭眼影色，兼具收藏及實用價值。

2025美妝聯名：ORBIS╳三麗鷗

2025美妝聯名6. ORBIS╳三麗鷗圖片來源：造咖編輯Vicky拍攝

ORBIS《瞬效護髮美容液》在日本SNS社群爆紅之後人氣直線上升！這次全新推出超可愛的三麗鷗角色限定瓶，以復古可愛的色調描繪出正在熟睡的超萌角色大耳狗喜拿、布丁狗、帕恰狗，為每日的護髮時光成為連心靈也一同療癒潤澤的特別瞬間！瞬效護髮美容液能補充髮絲流失的脂質與蛋白質，撫平毛鱗片紊亂，帶來的柔順潤澤效果，CP值超高而大受歡迎。

2025美妝聯名：uka 舒活頭皮按摩刷

2025美妝聯名：uka 舒活頭皮按摩刷，寶可夢聯名款 NT.880圖片來源：uka

可愛的皮卡丘、伊布、波加曼、新葉喵，化身人氣按摩刷特別設計登場！與寶可夢探索頭皮保養樂趣，讓洗沐時光成為日常小確幸，精心設計掌心大小尺寸，完美刷按每個角度頭皮穴位，溫柔貼合頭皮按摩舒緩，無論是洗髮沐浴、睡前保養，還是工作小歇片刻，大人與小孩都適合，隨時紓壓放鬆！

【本文由造咖流行媒體提供，未經授權，請勿轉載！】

更多造咖流行媒體報導

