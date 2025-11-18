愛麗絲眼影盤、Care Bears原液可愛到沒朋友！2025美妝聯名衝這些
2025美妝聯名可愛到沒朋友！BOBBI BROWN、雪花秀、INNISFREE、ampm多家美妝品牌皆攜手人氣IP推出超萌小物，早餐三兄弟吐司包必收、Care Bears原液、愛麗絲夢遊仙境眼影盤都好想衝！
2025美妝聯名：BOBBI BROWN 愛麗絲夢遊仙境限定系列
2025年末最可愛的聯名！BOBBI BROWN推出一系列愛麗絲夢遊仙境限定彩妝，光是8色眼影盤就好值得收！愛麗絲、兔子先生、妙妙貓和撲克牌亮片都能隨著角度自由轉動，就好像愛麗絲真的跌入幻境漩渦！眼影色彩以百搭的玫瑰裸色調為主，4款絲絨霧面質地、4款璀璨珠光，除了日常的溫柔眼妝，也很適合派對妝容增添閃耀光澤！
全系列還推出唇膏、氣墊、蜜粉餅、卸妝油與妝前霜，《金緻緞光唇膏》外殼的顛倒愛麗絲圖案讓故事更顯生動，唇色是新款#Wonderland Rose，奶霜滋潤質地的裸膚玫瑰紅色，一抹溫柔自然超顯好氣色！即日起至12/31，消費滿NT.4,500即贈愛麗絲限量化妝包，MOMO滿額NT.6,500贈愛麗絲限量手拿鏡。
2025美妝聯名：雪花秀 潤燥養膚精華╳ZERO PER ZERO
雪花秀以「陪伴療癒」為靈感，攜手韓國人氣插畫品牌 ZERO PER ZERO，推出台灣獨家限量聯名系列，將毛孩插畫點綴於保溫隨身杯、帆布包，讓保養時都能感受毛孩溫暖相伴！潤燥養膚精華也是女星潤娥保養愛用好物，膚況不穩、泛紅都靠它溫柔守護！週年慶購買潤燥養膚精華60ml或90ml，即可獲得聯名保溫隨身杯、ZERO PER ZERO聯名帆布包2擇1。
2025美妝聯名：ampm╳Care Bears
Care你的問題肌！ampm首度聯手經典療癒IP Care Bears彩虹熊，10月到明年3 月期間，5色原液彩虹小隊與一大票限定小禮物萌萌出擊！5款原液包含美白、保濕、修護、淡斑、緊緻，可以疊加使用，每款彩色瓶身都印上可愛Care Bear小熊！即日起至12月底，凡於線上指定通路牛爾官網、momo 及蝦皮消費滿額即可獲得限量聯名贈品:療癒熊熊杯墊、毛茸茸證件套及糖果色系計算機，超可愛的辦公用品們，讓Care Bears撫慰你的心。
2025美妝聯名：INNISFREE╳早午餐兄弟
INNISFREE 今年週年慶不只是購物，更想帶給大家療癒日常的小驚喜！攜手來自韓國的人氣療癒IP Brunch Brother早午餐兄弟，經典角色吐司大哥、小黃鴨、黑企鵝哥哥、Mogry黑貓全員出動，放空木漿海綿、短腿小方包、躺平地墊，消費NT.888贈海綿、NT.1,500贈小方包、NT.3,800贈地墊，把日常生活變得更可愛！
2025美妝聯名：I'M MEME╳林三益
韓系開架彩妝品牌I'M MEME與台灣專業刷具品牌LSY林三益以Travel Light, Look Chic為題，展現韓妞感輕旅妝風潮！採用時下最流行的蜜桃奶咖色調，推出同色系我愛口袋彩妝小方盒#09小蜜桃與隨型刷CL!CK，超迷你5CM且零廢色的眼頰盤，搭配比掌心還小的多功能眼彩刷完美組合，攜帶方便兼具快速秒完妝，無論台灣小旅行、出國海外度假，大幅節省行李空間與重量，隨時切換多變眼妝，掌握旅行寶貴時刻！
2025美妝聯名：CLIO╳哈利波特
CLIO以《哈利波特》電影主角進入霍格華茲的成長歷程，分別融入至不同產品概念中，推出《羽緻無限緞光氣墊粉餅》粉體細緻輕盈，一拍即貼合肌膚，打造原生感透明肌；《玩色百搭空氣眼影盤》外包裝及產品充滿哈利波特主角人物小細節！不僅巧妙融入故事主角重點色彩，超精緻童趣光柵紙盒，眼影上更壓印著哈利波特主角相關的故事元素，充滿魔法世界專屬印記，搭配當紅流行百搭眼影色，兼具收藏及實用價值。
2025美妝聯名：ORBIS╳三麗鷗
ORBIS《瞬效護髮美容液》在日本SNS社群爆紅之後人氣直線上升！這次全新推出超可愛的三麗鷗角色限定瓶，以復古可愛的色調描繪出正在熟睡的超萌角色大耳狗喜拿、布丁狗、帕恰狗，為每日的護髮時光成為連心靈也一同療癒潤澤的特別瞬間！瞬效護髮美容液能補充髮絲流失的脂質與蛋白質，撫平毛鱗片紊亂，帶來的柔順潤澤效果，CP值超高而大受歡迎。
2025美妝聯名：uka 舒活頭皮按摩刷
可愛的皮卡丘、伊布、波加曼、新葉喵，化身人氣按摩刷特別設計登場！與寶可夢探索頭皮保養樂趣，讓洗沐時光成為日常小確幸，精心設計掌心大小尺寸，完美刷按每個角度頭皮穴位，溫柔貼合頭皮按摩舒緩，無論是洗髮沐浴、睡前保養，還是工作小歇片刻，大人與小孩都適合，隨時紓壓放鬆！
更多造咖流行媒體報導
其他人也在看
資生堂虧損502億震驚全球！日本美妝卻逆勢狂賣：2025四大必收神品一次看
以下四款是今年日本女生最關注、也最值得入手的代表作——從護手、保養、水光唇到限量彩妝，每一款都在市場低迷時依舊亮眼。No.1 無限肌緻 × 比得兔™ 撫紋美頸護手精華去年一推出就有漂亮表現的無限肌緻撫紋美頸護手精華，今年再度以 比得兔™ 連...styletc ・ 4 天前
90%的人都不知道，8個「養膚潛規則」全公開！破解為什麼你擦貴婦乳霜都沒效？
體內保濕的進階版：「吃好油」比狂喝水更鎖水除了每天喝 2000c.c. 的水。 內行人會在水中加入「好油」與「好菌」，從腸道開始養出潤澤肌。因為喝水只是「補水」，但如果皮脂膜不健康，水分依然會流失。皮膚的潤澤感，關鍵在於攝取「優質脂肪」。怎麼做？嘗試在每天吃的無糖優...styletc ・ 1 天前
康是美「熱賣級彩妝」一次看！LANEIGE迷你潤唇禮盒太欠收、KOSÉ定妝噴霧推限定伯爵茶香味、Visée花綻頰彩子瑜御用色必買！
LANEIGE奇想樂園果凍潤唇禮盒：4 款人氣香氣一次擁有，交換禮物直接封神LANEIGE今年的「奇想樂園」系列超級吸睛！其中於康是美指定門市就能買得到的果凍潤唇禮盒更是甜到不行，一盒收齊果凍水光潤唇膏的甜莓派對、藍莓果醬、芒果奶酪、小熊軟糖四款明星香味，味道像迷你甜點...styletc ・ 22 小時前
白髮冒不停！避開6大NG生活習慣，用5招讓黑髮回來
白髮提早冒出，真的只是「年紀大」的問題嗎？營養功能醫學醫師劉博仁指出，除了基因，壓力、熬夜、抽菸、高糖飲食、過度曝曬，甚至營養不足，都可能讓黑色素細胞提早耗竭，讓白髮提前出現。男性約在30到35歲，女性約 35到40歲會開始明顯長白髮，但每個人差異很大。不過，2024年國際皮膚科研究指出，白髮並非完全不可逆。鏡報 ・ 6 小時前
開架最美護唇膏推薦！3CE、Laka用過回不去，肉桂卡色真心美炸
便宜又好用的開架護唇膏推薦！3CE柔光小粉管是編輯最近的新歡～還有韓國超人氣的LAKA，潤唇油出乎意料地清爽！必買還有經典的小蜜媞、曼秀雷敦也都是有口皆碑！造咖 ・ 1 天前
TWICE子瑜、娜璉御用色號全公開！Visée、fwee、Laka…2025秋冬「水光唇」天花板就是這幾支
Visée 花綻雙色頰彩 RO-3暮紫薔薇子瑜使用的就是RO-3甜美優雅的藕粉色，透過疊加兩種質感與色彩，打造出如同從內而外綻放的花朵一般、好氣色且立體感十足的雙頰。輕薄服貼，即使多次疊擦也不會厚重感、粉感或泛白，實現清透美麗的粧效。Visée 果漾晶潤豐唇膏PK881＋精華豐唇...styletc ・ 1 天前
驚！28妙齡女被愛犬咬掉嘴邊肉 黃金6小時靠PRP增生療法搶救成功
28歲胡小姐日前在家與愛犬互動時，因犬隻情緒突變撲咬其臉部，造成她嘴邊皮膚與肌肉撕裂缺損、血流如注，家屬連忙將她送醫，完成緊急修復，成功保住她的臉部線條與笑容，恢復正常飲食與工作生活。衛生福利部豐原醫院外科醫師陳明澤表示，狗咬傷並非小擦傷，若延誤就醫，恐導致皮膚壞死、毀容、蜂窩組織炎或永久疤痕，嚴重自由時報 ・ 1 天前
28歲妙齡女被愛犬咬掉嘴邊肉 把握黃金6小時處置
一名28歲胡小姐，日前在家與愛犬互動時，愛犬竟突然撲咬她的臉部，造成嘴邊皮膚與肌肉撕裂缺損、血流如注，家屬連忙將她送醫急診，在外科與皮膚科團隊密切合作下，順利完成緊急修復，成功保住她的臉部線條與笑容，中廣新聞網 ・ 1 天前
肌膚也會有壓力？學會幫皮膚「減壓保養」素顏真的也會發光！
肌膚「壓力大」會怎麼表現？比你想像的更細微生活不規律、冷氣房待太久、換季太快、空汙太重……這些都會讓膚況開始變得脆弱！你可能會發現：明明睡飽了卻看起來沒精神，妝越來越不貼，臉上容易乾痛、卡粉、甚至突然冒小紅點？這些都是肌膚在求救─它已經撐不住外在刺激，需要先...styletc ・ 48 分鐘前
2025最強 4 大限定彩妝一次看：OSAJI手繪插畫、RMK微風假日、Bobbi Brown仙境聯名全收藏！
1.CHANEL 2025香奈兒聖誕限量彩妝系列香奈兒今年以「星辰宇宙」為靈感，把夜空光芒化成臉上的流動星光。頰彩盤以細緻壓紋呈現星座符碼，粉質柔滑、光澤細膩，是打造節慶柔霧光采的必收單品。眼妝系列延伸銀紫、藍灰與水藍光芒，四色眼影的色階宛如深夜星雲，搭配兩款金屬橘紅...styletc ・ 1 天前
女遭愛犬咬掉嘴邊肉 醫採PRP增生療法免毀容
（中央社記者趙麗妍台中17日電）台中28歲胡姓女子日前在家與愛犬互動，突遭撲咬，造成嘴邊皮膚、肌肉撕裂缺損，送醫採「PRP（自體血小板血漿）增生療法」成功修復。醫師說，延誤送醫恐皮膚壞死甚至毀容。中央社 ・ 21 小時前
Angelababy素顏再掀熱議！盧建勳院長解讀「變臉」疑雲：這是自然演化的結果
35歲的中國女星 Angelababy（楊穎）近日以素顏現身品牌直播間，高清鏡頭下皮膚白皙緊緻、毛孔幾乎隱形，氣色好到發光，讓粉絲驚呼「這狀態太犯規！」。然而隨著熱搜登上榜首，關於她「臉怎麼依舊保持精緻」的整形疑雲再度被放大討論。姊妹淘 ・ 1 天前
秋天一到皮膚又乾又癢？資深護理師傳授「5大實用策略」，讓肌膚穩定度過乾冷季
俗話說：「秋日一場雨，天氣步步寒。」經過幾次秋颱後，氣溫漸降、濕度驟減，肌膚也悄悄拉響「乾燥警報」。在這個皮膚屏障轉換最緊張、也最脆弱的時期，資深護理師郭貞君提醒，從緊繃、發癢、乾紅到脫皮，這些都是肌膚在換季時發出的 SOS 訊號。只要了解皮膚的生理反應，就能找到預防乾癢與穩定膚況的關鍵。姊妹淘 ・ 1 天前
韓國無性別彩妝 Laka 首次登台！信義 A11 快閃店只有一週，今開幕秒掀排隊，限定新品＋滿額禮全公開
這次以品牌精神 「Every Shade, Every Story」 為概念，打造出充滿「包容、自信、真實、簡約」氛圍的藝術感互動空間，讓每個人都能用色彩書寫自己的故事。無論偏愛裸色、莓果、奶茶、煙燻、亮光或濾鏡霧面，Laka 都希望每個人能自由地玩妝、不被任何界線貼標...styletc ・ 3 天前
中國人脆問台人「回歸中國擔憂什麼」？香港人冷回網讚翻
政治中心／綜合報導中國近期對台灣文攻武嚇不斷，除了頻繁軍演製造區域緊張外，對台民眾也積極在各領域進行統戰。對此，一名中國人透過Threads發文，指出想聽聽台灣人對於回歸中國的擔憂是什麼。除了引發熱議之外，更有香港人冷回 1 句話，讓網友笑翻。民視 ・ 1 天前
《大集合》玩坐氣球襲胸籃籃？胡瓜慘遭炎上 節目急發116字聲明道歉
綜藝天王胡瓜主持的《綜藝大集合》17日到雲林麥寮出外景，有網友PO出錄影截圖，發現胡瓜玩坐氣球遊戲過程中，不小心摸到助理主持人籃籃的胸部，遭網友炎上批評，不過許多網友也緩頰說：「這一看就知道不是故意的。」對此製作單位今天也做出回應。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
親媽教得好！汪小菲妻Mandy首洩「大S生前託付」：我一直在做
大S（徐熙媛）2月於日本病逝後，留下的一雙兒女「玥兒」、「箖箖」目前由生父汪小菲及現任妻子Mandy（馬筱梅）照顧。Mandy對姐弟倆的悉心照顧外界有目共睹，她也被網友盛讚是「後媽最佳人選」。Mandy近日在直播罕見提起大S，大讚對方將孩子教得很好，也透露自己一直在做大S生前委託她的事。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
WBC》韓國投手2戰多達23次四死球 韓媒批判：與日本實力差距很大
韓國隊昨天在與日本隊的強化試合比賽打成7比7平手，中止對戰10連敗，2場比賽以1勝1 和作收，韓國隊2戰出現23個四死球，讓韓媒大力檢討。TSNA ・ 1 天前
台股殺了600點 網喊「恐慌感低沒殺意」？ 專家1理由勸保守
台股殺了600點 網喊「恐慌感低沒殺意」？ 專家1理由勸保守EBC東森新聞 ・ 4 小時前
周杰倫抱怨連6發太真實 一票人喊 ：把網友當摯友？
周杰倫抱怨連6發太真實 一票人喊 ：把網友當摯友？EBC東森娛樂 ・ 5 小時前