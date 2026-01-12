超萌回歸！飛天小女警xCASETiFY推全新夢幻寶寶色

記者李鴻典／台北報導

國際時尚配件品牌 CASETiFY 今（12）日宣布再度攜手華納兄弟探索全球消費品（WBDGCP）推出飛天小女警 x CASETiFY 聯名系列，延續 2023 年首次聯名的搶購風潮，此次聯名系列再推全新手機殼印花及特殊產品！

購買飛天小女警吊墜盲盒四入套組，即可獲得「童趣花園Charm Keychain」串珠鑰匙圈一個。

《飛天小女警》自 1998 年於卡通頻道（Cartoon Network）首播以來，憑藉甜美可愛的外型、勇敢的反差感擄獲無數觀眾的心。

飛天小女警 x CASETiFY 聯名系列靈感源自經典動畫《飛天小女警》（The Powerpuff Girls）中花花、泡泡與毛毛三位小女警，將自信、愛與友情等核心精神轉換為一系列夢幻粉嫩、寶寶系配色的電子配件，邀粉絲一起讓「可愛」成為日常生活中的超能力。

飛天小女警 x CASETiFY聯名系列以飛天小女警之間的友情為靈感，再次攜手動畫推出全新寶寶色系聯名設計。

飛天小女警 x CASETiFY 聯名系列融合夢幻芭蕾與緞帶蝴蝶結等元素，推出多款兼具少女心及收藏價值的手機殼，除了集結花花、泡泡與毛毛三位飛天小女警在內的拼貼款、提供客製化專屬文字的角色印花款式更是分別完美呈現代表花花的浪漫粉嫩、泡泡的夢幻寶寶藍、及毛毛的清新薄荷綠配色設計；還有以「糖、香料與美好味道」經典台詞設計的「飛天小女警搖搖手機殼」，每次搖晃都能重現當初教授用各種原料製造出飛天小女警的經典片段。

飛天小女警 x CASETiFY聯名系列推出系列少女心爆棚的電子配件，邀粉絲一起讓「可愛」成為日常生活中的超能力。

此次聯名系列也推出外型可愛甜美的「飛天小女警吊墜盲盒」，每個盲盒將隨機附有花花、泡泡、毛毛、飛天小女警熱線款四種款式，以及一款稀有飛天小女警款的手機吊墜，讓這股可愛能量隨時閃耀每一刻；此外，為歡慶飛天小女警 x CASETiFY 聯名系列的回歸，凡選購「飛天小女警吊墜盲盒四入套組」，CASETiFY 即贈送免費「童趣花園 Charm Keychain」串珠鑰匙圈一個（數量有限，送完為止），讓你隨心混搭最亮眼的個人風格。

飛天小女警 x CASETiFY聯名系列將於1月16日在CASETiFY台灣官方網站及CASETiFY STUDiO品牌概念店正式發售。

除多款手機殼外，飛天小女警 x CASETiFY 聯名系列亦推出完整的電子配件產品線，包含 AirPods 及 AirPods Pro 保護殼、iPad 保護殼、MacBook 保護殼，以及多款 MagSafe 兼容磁吸電子配件，如無線充電器、Snappy™ 磁吸握架、Snappy™ 磁吸卡夾等。

飛天小女警 x CASETiFY 聯名系列將於 1 月 16 日在 CASETiFY 台灣官方網站及 CASETiFY STUDiO 品牌概念店正式發售。

CASETiFY推出裝著教授特調的「飛天小女警搖搖手機殼」，搖一搖就能感受飛天小女警們的可愛魅力。

