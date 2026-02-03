超萌土地公 尾牙現身北屯和平里福德祠 親子搶拍、索糖超夯

和平里鄰長張又仁帶著可愛的大型土地公人偶，在福德祠發元寶糖同樂，吸引大小朋友索糖和合照。(記者蔡淑媛攝)

〔記者蔡淑媛／台中報導〕今天是農曆尾牙，北屯區和平里福德祠舉行慶祝活動，吸引上千人來祈福，和平里鄰長張又仁帶著可愛的大型土地公人偶在現場發元寶糖同樂，吸引大小朋友索糖和合照。和平里福德祠廟方也準備雞酒、麵線與油飯賜福，主委蔡安表示，土地公尾牙是幫土地公作壽兼祈求財運的好日子。

大型土地公人偶可愛吸睛，一早就站在廟口迎賓，成為吸睛亮點，吸引不少親子排隊合影，也是和平里長參選人張又仁則以暖男服務生形象現身，發送元寶糖，也協助廟方遞雞酒、麵線與油飯給信眾，張又仁說，長期以來都在和平里福德祠參拜，感念土地公庇佑。

土地公也是財神，民俗中尾牙求財特別容易實現，許多信眾也向土地公求取發財香灰、發財金及發財水。命理師楊登嵙建議，發財香灰可放在客廳的斜對角聚財位，或倒入家中神明爐內、攜帶在身上；發財金也可放家中財位、生財工具上、或是錢包、手提包內，發財水也可放財位或直接喝、入菜食用。

以上為民俗說法 僅供參考

和平里鄰長張又仁帶著可愛的大型土地公人偶亮相。(記者蔡淑媛攝)

信眾到北屯區和平里福德祠慶祝尾牙，人潮眾多。(記者蔡淑媛攝)

