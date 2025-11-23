「超萌女僕」 躲在養生館秘密小窩 警察抓她出來滿地鈔票
桃園警方於昨（22）日在某養生館實施掃黃任務，一共查獲應召女子4名與2名客人，查緝過程中還發現業者為了幫助小姐躲藏，在木櫃下方還設有密室，位置非常隱密，不過還是被眼尖的員警識破，從密室中發現穿女僕裝的小姐與滿地鈔票。
桃園警察分局景福派出所所長吳家鳴接獲情資，民族路某養生館容留外籍女子從事應召性交易，為規避警方查緝，室內加裝多道鐵門及監視器。吳所長立即陳報分局行政組，共同組成專案小組進行監況蒐證。
專案小組經完成蒐證，22日持搜索票進行攻堅查緝，員警迅速衝入店內控制櫃台人員，開啟一樓鐵門上到二樓，櫃台人員推說沒有二樓門鑰匙，員警立即撬破隔板開門衝上三樓，只發現兩名客人，應召女子疑似逃逸。
員警詳細搜查，在員工休息室內木櫃的下方發現竟有密室，女子就躲在密室內被員警揪出來，本案行動共查獲應召女子4名（均為越南籍、1人失聯1人逾期），客人2名，全案依法偵辦，外籍女子依規定移請收容。
東森新聞關心您
犯罪行為，請勿模仿
更多東森新聞報導
濃煙衝天！台中鐵皮工廠大火 半小時燒光150平方公尺
國1嚴重車禍！小貨車輪胎脫落害追撞 大貨車駕駛慘死
新竹縣女老師墜樓亡 生前曾投訴遭職場霸凌
其他人也在看
中國大哥在泰監獄當VIP！天價女模直送「做到一半」被逮 密室滿地用過保險套
泰國曼谷中央監獄近日爆出有獄警收取高達7位數的賄賂，提供被關押的中國重刑犯各種「VIP待遇」，甚至還包含安排中國頂級女模特兒潛入監獄，提供天價的「性服務」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
影/江湖最後一個大嫂！越女「劫囚救夫」轟動網 警揭她布局4天
涉嫌在柬埔寨劫囚救夫的越南女子阮氏海雲，因清麗外型備受關注，被網友稱為「江湖最後一個大嫂」，柬國警方披露其劫囚過程，警方指，她布局4天，並花4.7萬買手槍，整個劫囚過程不到1分鐘。中天新聞網 ・ 4 小時前
無照駕駛拒檢逃逸 阿蓮警循線查獲依法究辦
【記者 宋祥霖／高雄 報導】湖內分局阿蓮分駐所22日晚間執行取締酒駕勤務，一輛自小客車於路檢點前迴轉規避攔查，台灣好報 ・ 5 小時前
影／明道變撿栗工！興奮裝滿口袋 結果下秒尷尬了...
[FTNN新聞網]影音中心／陳沛妤戲劇男神明道近年將演藝重心轉往大陸，日前他在小紅書上發布自己在法國時，看到滿地的栗子，便興奮的到處撿，把身上所有能裝的...FTNN新聞網 ・ 1 天前
情侶深夜闖餐廳搶劫！得手太嗨店內激戰 監視器全錄遭逮
情侶深夜闖餐廳搶劫！得手太嗨店內激戰 監視器全錄遭逮EBC東森新聞 ・ 20 小時前
柬埔寨劫獄爆案外案！越籍情婦美貌曝光 押解途中遭性騷「胸部真大」
柬埔寨斯雷省法院外，18日上演了一場讓所有人瞠目結舌的「白日越獄」。這場行動的策劃者，並非窮凶惡極的黑幫組織，而是一名越南籍女子。她滿心只想救出被押解受審的黑幫情夫。為了這份不顧一切的愛，據稱她將情夫贈送的百達翡麗名錶變賣，換來了一把用來劫囚的手槍。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
把火鍋燒成黑鍋！ 女高中生控遭要求「刷完才能走」：刷到手破皮
桃園龍潭某連鎖火鍋店品牌被指控因火鍋鍋底燒成焦黑，要求女高中生顧客負責「刷鍋」才可離去，女學生甚至刷到手破皮，引發網友討論；該品牌則發聲明還原經過，同時對於顧客因此受傷感到遺憾，表達願關心協助。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前
胡宇威罕見動怒！痛批航空公司「職涯最糟飛行」 延誤回不了家：奉勸大家別搭
[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導一向以暖男形象著稱的胡宇威，近日卻罕見公開發飆！他在社群平台以英文寫下一段長文，怒批某家外國航空公司，直言這是...FTNN新聞網 ・ 1 天前
TWICE高雄開唱！違規攤販拒檢落跑 甩開警害跌倒受傷2罪遭送辦
高雄世運主場館昨（22）晚湧入大量粉絲，朝聖韓團TWICE演唱會，場外卻驚傳違規攤販拒檢，跑給警察追，導致員警撲倒受傷，所幸最終仍逮捕男子依妨害公務、傷害罪送辦。韓國女團TWICE首次來台開唱，兩天預台視新聞網 ・ 6 小時前
有片／越南正妹「隻身劫獄黑幫男友」！押解途中竟遭性騷
國際中心／綜合報導一名越南籍女子為了替入獄的男友，竟然獨自上演「劫囚救人」的戲碼，並且一度成功帶著人馬脫逃。這起荒唐離譜的事件發生在柬埔寨，也迅速在國際間掀起熱議。當時，女子悄悄混入法院外的停車場，等到囚車抵達、男友一下車，她便立刻從身上掏出槍支塞給對方，男子接過後立即對法警開槍，女子與6名囚犯趁亂衝出法院，全程被監視器清楚記錄下來。她的行徑在網路上引發兩極討論，不少中國網友更稱她是「江湖最後的大嫂」。民視 ・ 1 天前
無照拒檢警拔槍對峙！ 男逃逸後到案稱「心虛」
昨(22)日晚間有民眾直擊員警在高雄路竹交流道附近，拔槍和一名自小客車駕駛對峙，沒多久車輛趁綠燈亮起，不顧其他用路人安危加速逃離，和公權力展開追逐戰，後續員警擔心用路人安危，放棄追逐，通知駕駛到案，事...華視 ・ 2 小時前
AI取代教師衝擊教育? 學者:正確使用能讓教學事半功倍
社會中心／洪巧璇、黃啓豪 台北報導人工智慧重新定義了教學模式，難免有民眾擔心學生是否會透過ＡＩ來寫作業、做報告，學生輕易就能從ＡＩ中找到答案，那這樣老師的功能會不會被取代，對此，學者強調，若能提升人工智慧素養，並妥善使用在教育上，反而能讓學習及教學事半功倍。民視 ・ 1 小時前
河北深山藏「金祕密」 村民狂抽地下水淘金年收438萬！將降臨毀滅性下場
中國河北省青龍縣的清河沿村傳出淘金熱潮，村莊內上演「抽水吸金」奇景，大批村民利用深井猛抽地下水來「淘金」，靠活性炭這種吸附力強的材料來過濾出黃金，據說，只要操作得當，每批活性炭就能提煉出數十克黃金，賺個幾萬元人民幣是輕輕鬆鬆的事，難怪這股「吸金」熱潮會席捲全村，專家推測，這些地下水裡藏金，很可能跟當地一座早已停工的金礦有關係，是過去採礦留下的含金物質滲進地下。鏡週刊Mirror Media ・ 8 小時前
火鍋煮到焦黑！桃園高中生遭店家「帶去廚房刷鍋」 曝光後惹議
（記者張芸瑄／桃園報導）桃園龍潭一間火鍋店日前發生爭議，兩名女高中生在用餐後未關火，導致鍋內湯汁被蒸乾，鍋底遭 […]引新聞 ・ 1 小時前
女子夜店上台跳舞餵酒！竟遭變態男「拉下台」侵犯得逞
女子夜店上台跳舞餵酒！竟遭變態男「拉下台」侵犯得逞EBC東森新聞 ・ 15 小時前
梅根再犯皇家規範！房內僅3人卻要「報完整頭銜」
國際中心／尤乃妍報導英國哈利王子（Prince Harry）的妻子梅根（Meghan Markle）登美版《Harper's BAZAAR》封面，並接受專訪。美國作家凱特琳格林尼吉（Kaitlyn Greenidge）提到在採訪時，管家竟在僅有三人的房間內高喊梅根完整頭銜，場面尷尬再次掀起討論。民視 ・ 20 小時前
MLB／又一亞洲球員挑戰大聯盟！南韓宋成文正式公告入札 已吸引6隊關注
南韓Kiwoon英雄內野手宋成文在22日正式透過入札制度挑戰MLB，將在本週開始開放簽約，期限將會是美國時間12月21日，期間可和MLB各隊洽談簽約。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
震撼彈！張善政對手驚爆「綠大咖黑馬」？本人親上火線回應
針對媒體人吳子嘉爆料前行政副院長鄭文燦將回鍋選桃園市長，民進黨桃園市議員魏筠今（22日）表示，她直接詢問鄭文燦，只見鄭文燦回應「我心如止水，沒有任何選舉的規劃」。中天新聞網 ・ 1 天前
監獄「直送頂級女模」陪睡！中國大哥「服刑爽當VIP」保險套散落
國際中心／巫旻璇報導泰國曼谷中央監獄近日爆出駭人醜聞，多名獄警疑似收受高額賄賂，金額高達數百萬泰銖，為關押在該處的中國重刑犯打造「豪華特權」。不僅替他們走私大量違禁品、提供電器與生活便利，更離譜的是，還安排中國頂級女模秘密進入監獄，與受刑人進行性交易。事件曝光後，調查人員在監獄樓梯間的密室內找到使用完的保險套與沾滿體液的紙巾，目前相關證物已送交DNA比對，要追查所有涉案人員。民視 ・ 1 天前
搭捷運被踩腳爆口角！白髮女北捷車廂拿刀揮舞 乘客嚇到四散
台北捷運板南線昨（22日）晚間11時許爆發乘客衝突，一名男乘客踩到另名白髮女乘客的腳，女方不滿之餘，竟拿出水果刀當眾揮舞，嚇得車廂乘客趕緊跑遠，幸好列車剛好行經西門站，捷運警察與保全趕緊上車排除紛爭，將白髮女壓制進派出所，詢後以恐嚇罪移法送辦，捷運公司也依據《大眾捷運法》裁處。太報 ・ 3 小時前