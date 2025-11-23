「超萌女僕」 躲在養生館秘密小窩 警察抓她出來滿地鈔票

超萌女僕從養生館密室裡爬出來。（圖／東森新聞）





桃園警方於昨（22）日在某養生館實施掃黃任務，一共查獲應召女子4名與2名客人，查緝過程中還發現業者為了幫助小姐躲藏，在木櫃下方還設有密室，位置非常隱密，不過還是被眼尖的員警識破，從密室中發現穿女僕裝的小姐與滿地鈔票。

桃園警察分局景福派出所所長吳家鳴接獲情資，民族路某養生館容留外籍女子從事應召性交易，為規避警方查緝，室內加裝多道鐵門及監視器。吳所長立即陳報分局行政組，共同組成專案小組進行監況蒐證。

員警發現，櫃子下的密室藏了一名小姐。（圖／東森新聞）

專案小組經完成蒐證，22日持搜索票進行攻堅查緝，員警迅速衝入店內控制櫃台人員，開啟一樓鐵門上到二樓，櫃台人員推說沒有二樓門鑰匙，員警立即撬破隔板開門衝上三樓，只發現兩名客人，應召女子疑似逃逸。

廣告 廣告

女僕裝小姐從櫃子底下爬出來。（圖／東森新聞）

員警詳細搜查，在員工休息室內木櫃的下方發現竟有密室，女子就躲在密室內被員警揪出來，本案行動共查獲應召女子4名（均為越南籍、1人失聯1人逾期），客人2名，全案依法偵辦，外籍女子依規定移請收容。

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

濃煙衝天！台中鐵皮工廠大火 半小時燒光150平方公尺

國1嚴重車禍！小貨車輪胎脫落害追撞 大貨車駕駛慘死

新竹縣女老師墜樓亡 生前曾投訴遭職場霸凌

