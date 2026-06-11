超萌小小兵參訪芳苑分局 波麗士大人暖心接待

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芳苑分局精心規劃了一系列兼具教育與趣味性的體驗課程，讓這群小小兵在歡笑中學習如何保護自己。（芳苑分局提供）

▲芳苑分局精心規劃了一系列兼具教育與趣味性的體驗課程，讓這群小小兵在歡笑中學習如何保護自己。（芳苑分局提供）

為了讓正確的安全觀念從小紮根，彰化縣警察局芳苑分局於五月二十七日、六月五日及十日迎來一批超萌的「小小兵」！二林鎮公所幼兒園由教職員帶領約一六0名幼童，特別前來芳苑分局進行令人期待的參訪活動。分局上下對這群小小兵的到來展現高度熱情，並精心規劃了一系列兼具教育與趣味性的體驗課程，讓國家未來主人翁在歡笑中學習如何保護自己。

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芳苑分局針對這群幼兒量身打造了互動式安全宣導，在婦幼安全方面，波麗士大人透過生動活潑的簡報與有獎徵答，教導孩子們「保護自己身體自主權」以及「遇到危險要勇敢大聲說不」的觀念；在交通安全宣導中，員警則利用好記的口訣與模擬情境，帶領幼兒認識交通號誌，宣導「紅燈停、綠燈行」、「過馬路要走斑馬線並高舉雙手」等基礎交通規則，現場小朋友互動熱烈，紛紛爭相舉手回答。

活動最讓大高興莫過於「警用裝備與車輛體驗」。分局特別準備了警用防彈衣、反光背心等裝備讓幼兒們現場穿戴，雖然裝備穿在身上顯得有些「大一號」，但孩子們個個抬頭挺胸、神氣十足，瞬間化身超萌的小小波麗士。當看到亮著警示燈的警用巡邏車時，小朋友們更是興奮不已，爭相排隊坐上駕駛座、對著鏡頭擺出帥氣姿勢，紛紛直呼：好想當警察。

芳苑分局分局長黃一航今（十一）日表示，幼兒園參訪活動不僅能拉近警民距離，消除孩子對警察的恐懼感，更能讓安全教育在輕鬆愉快的氣氛深植人心。分局也期盼透過這種寓教於樂的方式，建立孩子們正確的守法觀念與自我保護能力，共同營造一個安全、健康的成長環境。