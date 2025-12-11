超萌浪浪陪你喝手搖！清心福全推出「浪浪別哭」聯名紙杯 3款暖心插畫限時亮相

清心福全年末推出溫馨企劃，攜手公益品牌「浪浪別哭」打造三款聯名紙杯，即日起於全台門市限量登場。以人氣店犬「吐司」、「班班」、「拍拍」與一群等待家的浪浪們為主角，插畫呈現毛孩們相聚、布置與開趴的可愛場景，讓冬天喝杯熱飲也能被療癒包圍。

這次的三款紙杯皆以手繪風呈現故事感十足的「年末聚會」，從毛孩們拎著禮物相聚，到忙著佈置的熱鬧畫面，再到派對開場的歡樂瞬間，細節滿滿且溫度十足。插圖也巧妙融入浪浪別哭的標語「讓我陪你等家」，讓每個杯身都像是帶著祝福的小小故事。

（圖／清心福全）

聯名紙杯同時採用FSC永續認證材質，在節慶氛圍中也兼顧環保友善。清心福全表示，希望透過這次合作，讓大眾在日常中更貼近浪浪議題，用一杯飲料的時間感受陪伴與關懷。

年末聚會、交換禮物季節將至，「浪浪別哭」聯名紙杯以其收藏價值、節慶氛圍與療癒風格，預期將成為清心粉絲與毛孩愛好者的期間限定亮點。即日起，全台門市同步供應，數量有限，喜歡可愛插畫或關注浪浪議題的人，不妨趁這波走一趟。

