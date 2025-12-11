超萌燈怪出沒！《燈怪》親子大戲巨型燈燈國王吸睛十二日至十四日苗栗竹南陪你聽客家歌、學客家話
▲超萌燈怪出沒！《燈怪》親子大戲十二日至十四日在苗栗竹南登場舉行記者會為活動暖場造勢。（記者江乾松攝）
由客家委員會與紙風車劇團攜手打造的全新，繼七月於臺北兩廳院藝文廣場首演，九月於高雄市文化中心圓形廣場演出後十二日至十四日將於苗栗縣竹南國中海口分校預定地展開連續三天演出，這是《燈怪》繼北、高兩市後第一個巡演縣市，邀請苗栗及中臺灣的觀眾一同到苗栗走進奇幻的「燈怪宇宙」，體驗全新客家童話。
八公尺高「燈燈國王」震撼登場，傳遞客家精神與守護故事。二0二五客家親子劇《燈怪》籌備近兩年，由客家委員會和紙風車再次合作，以海洋與陸地共生為背景，描繪瓜族與燈怪世代傳承、守護環境的故事。最受矚目的焦點就是三層樓高、身高八公尺、身長十一公尺的「燈燈國王」，歷時兩年設計打造，內含五千多個機械零件，能移動四肢、張嘴噴氣、展翅、眨眼，甚至能與觀眾「互動對話」，栩栩如生。「燈燈國王」將打破劇場舞台框架，在所有觀眾共同創造的”燈海”中穿梭現身。
客委會古秀妃主委表示：「戲劇是帶給民眾認識客家最好的方式，也是推廣客家文化重要的管道，《燈怪》是客委會和紙風車第五度的合作，用一個全新的童話故事傳遞客家精神的美好。《燈怪》演出客語比例大幅增加，但演員會用客語及華語交錯演出，還有朗朗上口的客語歌，所有的家長和小朋友一定都看得懂，更希望孩子看完戲能更熟悉客家語言，說幾句客家話，唱唱客家歌，讓”客家”向下紮根。
《燈怪》在臺北、高雄演出時，累積近三萬名大、小朋友的喜愛，緊接著就安排到客家大縣苗栗演出，特別感謝苗栗縣政府協助提供活動場地與宣傳相關事宜，也邀請所有客家鄉親的參與和支持。」
苗栗縣長鍾東錦表示：「苗栗縣客家人口約佔62.5％，縣府配合客委會積極推動客家政策，努力讓客語通行化生活化，營造客語友善環境，感謝客委會讓臺灣最受歡迎的紙風車劇團《燈怪》第三站就可以來到苗栗，相信透過表演藝術的呈現，會讓更多孩子喜歡講客家話，讓客家語言得以持續傳承，繼二0二二年《雨馬》受到二萬多名鄉親的喜愛，相信此次的《燈怪》勢必也將引起大家的矚目。」
十五隻「燈怪」、「瓜族」萌角色齊聚 觀眾打卡最吸睛。為了吸引更多的家庭關注”客家”，也期待傳承客家文化/語言可以從小開始，二0二五客家親子劇《燈怪》除了巨型的藝術裝置之外，還有十五隻呆萌可愛的「燈族」與「瓜族」同台演出。在瓜族身上都融入了創新的客家圖騰刺繡，成為既可愛療癒又具文化特色”潮”代表。而為了加深孩子與角色間的記憶，紙風車更將它們可愛的身影製作成大型輸出，讓觀眾除了欣賞戲劇，也能在現場「打卡拍照」，蒐集十五隻可愛角色的身影，留下專屬於《燈怪》童年的客家回憶。
解鎖「燈怪宇宙」唱瓜瓜歌送小燈怪， 提前給苗栗孩子特別的聖誕禮物。《燈怪》以人偶劇的方式演出，並結合原創音樂、3D動畫，讓孩子在驚奇中自然接觸客家語。特別是原創客語歌曲〈瓜瓜歌〉，旋律輕快、朗朗上口，演出時全場數千人跟著齊唱，瞬間成為「客語洗腦神曲」。苗栗場，也將在演出前進行唱〈瓜瓜歌〉送小燈怪活動，邀請所有親子在歌聲中自然「講客」，以快樂方式傳承語言與文化。
紙風車劇團團長任建誠表示：「紙風車與客委會的合作從《雨馬》到《燈怪》持續研創大型道具的製作，期盼能藉此開拓孩子的視野。《燈怪》打破鏡框式舞台藩籬，特別準備了三千支螢光棒讓大小朋友跟著音樂、戲劇情境一同參與，化身為海底不同顏色的光點，讓所有觀眾也成為「燈怪」宇宙的一員。讓客家親子劇演出以彩色的燈海營造如同聖誕夜的歡樂繽紛氣氛，共同創造出魔幻的燈怪世界。」
《燈怪》苗栗場將於十二月十二日至十四日晚上在竹南國中海口分校預定地連演三天三場，免費觀賞，自由入座，歡迎苗栗及中臺灣的大小朋友前往觀賞。詳細資訊，敬請關注客家委員會與紙風車劇團粉絲專頁及官網https://bts.paperwindmill.com.tw/Den-Guai-35808。
