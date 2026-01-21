超萌跳跳馬「RODY」彩稻現身 屏東熱帶農業博覽會2/7登場

〔記者羅欣貞／屏東報導〕一年一度的屏東熱帶農業博覽會又來了，下(2)月7日在位於長治鄉的熱博園區開幕，舉辦至3月1日止，縣府今(21)日公布最令人期待的彩稻主題，是來自義大利、可愛的跳跳馬「RODY」，將是今年必訪、必拍的亮點景觀。

今年熱博以「2026 躍！屏東(HOP！PINGTUNG)」為主題，融合屏東熱帶農業的豐富能量，並與國際知名童趣角色跳跳馬RODY共同展現馬年意象，打造充滿躍動感與活力的節慶氛圍，現場規劃跳跳馬RODY彩繪稻田、3座跳跳馬RODY迎賓裝置、瓜果長廊及多元特色展區。

廣告 廣告

屏東縣府農業處長鄭永裕表示，今年熱博有歷年來最豐富多元的舞台展演，無論是週末假期或春節期間都能欣賞精彩演出，橫跨音樂、戲劇與親子娛樂等多元形式，集結5位藝人、4組兒童劇團、3團超人氣兒童天團，以及2隊人氣啦啦隊接力登場，打造屬於屏東的幸福時刻。

2026屏東熱帶農業博覽會規劃10大主題展區，林業館以森活永續為主題，透過木工實作展演、科技互動與DIY體驗，帶領民眾近距離感受林業自然之美；蘭花館運用沉浸式花海與光影設計，打造花卉融入日常生活的療癒空間；休閒農業及食農教育館結合農遊體驗與食農教育課程，引導民眾深入了解產地與飲食之間的連結。

樹藝盆栽區以樹藝盆栽與木雕藝術，展現人與自然共生的生活美學；農特產品展售區匯集屏東優質農特產品，結合展售與美食體驗，讓民眾一次品嚐屏東好味；瓜果長廊以瓜果植栽打造綠意盎然的體驗廊道，並結合食農互動活動；彩繪稻田與跳跳馬RODY聯名，展現屏東農業的躍動能量。

今年物產館1樓為「遊牧農村．感性屏東」串聯農、林、漁、牧產業，展現屏東豐富物產與創意能量；2樓「屏東領航．魚遊世界」透過沉浸式互動、國際賽事與影像藝術，呈現多元且精彩的屏東風貌；3樓「攝麼都有．精彩屏東」以靜態攝影作品，帶領民眾從不同視角認識屏東之美。

屏東縣府農業處長鄭永裕歡迎民眾來熱博玩。(記者羅欣貞攝)

屏東熱帶農業博覽會今年與跳跳馬RODY聯名，令人期待。(記者羅欣貞攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

學起來！台灣旅客「結帳1舉動」 獲日本店員一致好評大讚

走過28年！ 六福村突發文「告別大怒神」 業者解釋了

明晚最冷！連凍3天低溫剩10度、高山迎瑞雪

昨天放寒假今天補課家長一頭霧水？ 為讓寒假與春節假期連續

