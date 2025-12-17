超萌「大眼長尾鯊」寶寶 胚胎內活潑游泳畫面曝

台北市 / 綜合報導

大大的眼睛，扭著尾巴游來游去，看起來活潑又可愛，您知道這是什麼動物嗎？

其實，牠是一隻還在胚胎內的「大眼長尾鯊」寶寶，一名在台東魚市場工作的女子，上班時聽到一陣驚呼聲，原來是一隻活的鯊魚寶寶，被完整的從鯊魚媽媽的肚子裡取了出來。

不過專家表示，鯊魚寶寶目前還沒有長出鱗片，再加上已經離開母體，很容易受到感染，存活率不太樂觀。

