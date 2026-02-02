超萌! 奇美博物館大白鵝成群結隊 遊客拍照反被追

南部中心／綜合報導

台南的奇美博物館，園區大片的綠色草皮，加上湖裡成群的可愛鵝群，吸引許多民眾前往野餐放鬆。但卻有民眾，前往野餐，只不過想拍下鵝群可愛的身影，卻被成群的鵝追著跑，讓她嚇得落跑。

注意！奇美博物館大白鵝成群結隊 遊客想拍照反被追著跑

外表看似超萌的大白鵝，因為地域性強，民眾過於靠近，可能就會有攻擊行為。（圖／民視新聞）

民眾到台南的奇美博物館野餐，一旁好幾隻大白鵝跑上岸，原本覺得超萌想拍照，沒想到卻成了大白鵝的追逐目標，嚇得落荒而逃。網友搞笑留言，說第一次遛鵝就上手，類似被鵝追著跑的經驗，不只一人遇到。野餐民眾表示，牠剛剛是想要咬我的裙擺啊，可是我有躲開了，我沒有被牠咬到、因為我們丟了一個麵包過去，然後大白鵝就一直跟著我，我就趕快跑走、有曾經看過鵝追人，應該是野餐帶的東西太好吃之類的，所以牠們才追人。

廣告 廣告

注意！奇美博物館大白鵝成群結隊 遊客想拍照反被追著跑

園方提醒，在園區野餐，要保持好與鵝的距離，避免野餐過程，全是驚嚇。（圖／民視新聞）

外表看似超萌的大白鵝，因為地域性強，民眾過於靠近，可能就會有攻擊行為，園方還為此製作鵝鵝圖鑑，介紹每隻鵝的特性，重點就是呼籲民眾，別太靠近鵝群。攝影愛好者鄭先生表示，其實鵝牠本身有地域性，但是你不要去干擾牠或跟牠餵食，頂多10 、20公尺跟牠保持這個距離，應該就是非常安全，你來賞景之外，你又可以跟動物保持一個互動。奇美博物館媒體公關鍾佳欣表示，因為鵝群，牠是具有領域性的動物，為了民眾的安全，請不要跟鵝群嬉戲或者是靠近牠們，以避免被攻擊或咬傷。奇美博物館園區內，有大片的綠色草皮，成了不少民眾想親近大自然的野餐地點，園方提醒，在園區野餐，要保持好與鵝的距離，避免野餐過程，全是驚嚇。

原文出處：注意！奇美博物館大白鵝成群結隊 遊客想拍照反被追著跑

更多民視新聞報導

讓夢發光 奇美藝術獎見證11位年輕藝術家的燦爛時刻

埃及展還沒開就出事？網友曝體質敏感經驗 奇美博物館出聲了

透天厝民宿設KTV與烤肉區擾鄰 一審判賠5萬元

