超萌「小蔥房」揭牌！安慶國小食農教室啟用 學生親手做紅蔥油飯、蔥油餅

安慶國小學生解說「小蔥房」食農教室。（記者陳治交攝）

記者陳治交／台南報導

為深化校園食農教育推動，落實《食農教育法》精神，台南市教育局辦理「建置食農教育教室徵選計畫」。安慶國小獲得八十萬元建置補助，二十二日舉辦「小蔥房」揭牌儀式，正式啟用全新整建的食農教室空間。

市長黃偉哲表示，台南擁有全台最完整且多元的農漁畜產業基礎，從產地到餐桌融入市民生活。市府以「吃在地、學在地、惜食材、愛土地」為核心精神推動食農教育，透過校園扎根，讓孩子認識家鄉、尊重土地。

教育局長鄭新輝指出，食農教育是教育發展的重點之一，市府鼓勵學校結合在地資源，發展具特色的食農教育課程，並融入學生的生活經驗，希望從小培養學生健康的飲食觀念，並內化愛護鄉土的意誠。

安慶國小「小蔥房」正式啟用，校園內設置農產品種植地景導覽、作物採摘體驗及食農短劇演出，並料理紅蔥油飯、蔥油餅與現磨豆漿，在實作中體驗「從產地到餐桌」的食農教育精神。

安慶國小校長羅智韋說明，「小蔥房」是學校多年推動食農教育的具體成果，未來將持續推動溯源菜單、營造可食地景與校園廊道，在種植、採收、料理與分享歷程中，學會知食、惜食，讓食農教育成為陪伴孩子成長的重要力量。