超萌「角落小夥伴」席捲柳川！ 台中耶誕嘉年華12/12開展

台中耶誕嘉年華，12月12日起再台中柳川、火車站附近展開，今年有日本超人氣「角落小夥伴」變成巨大燈飾現身，還有18公尺高耶誕樹、水舞光秀、市集表演。

圖／TVBS

活動主持人：「請啟動。」

整個河面瞬間被點亮，在水舞之間，聳立的，就是日本知名IP角落小夥伴的主要角色們。

圖／TVBS

活動主持人：「哇！好療癒喔。」

5公尺高的蜥蜴媽媽背上載著蜥蜴、貓咪、白熊、還有炸豬排，以及坐在角落那隻綠色的企鵝，沒錯雖然是綠色的但他就叫做企鵝，可愛樣子，坐落在台中柳川河畔，要與民眾一起歡度耶誕。

台中耶誕嘉年華，今年規模大升級、不只展期歷年最長，連聖誕樹也是歷年最高。

台中市新聞局長欒治誼：「我們的展期變長了，12月12日到(明年)1月1日，第二個亮點呢，就是我們有全台唯一，而且是台中歷年最高的耶誕樹，18公尺(高)他的特色呢，就是穿著這個，手工訂製的蛋糕裙的耶誕樹。」

展區範圍，除了柳川主舞台、沿岸、民權路上的角落小夥伴、火車站也有巨型耶誕樹、耶誕燈飾。

柳川造型燈飾，開幕後每天傍晚5點半到9點半，每半小時會有一場燈光水舞秀，嘉年華開始後，也會有耶誕市集、假日表演，要民眾一起從年底嗨到跨年。

