超衰！連2年尾牙「踩雷」去年遇邱軍酒駕 今年找王ADEN急尋歌手支援

娛樂中心／綜合報導

王ADEN校園演出事後「公審未成年女學生」爭議讓他丟了跨年等多場演出。（圖／翻攝自王ADEN IG）

隨著歲末尾牙旺季到來，沒想到向來是跨年尾牙熱門人選的歌手王ADEN，卻因校園演出事後「公審未成年女學生」爭議延燒，導致台北、宜蘭等地跨年演出相繼取消，連帶影響主辦單位的工作人員手忙腳亂，遇到最短時間「臨時更換人選」的棘手問題，讓活動方出現實質衝擊。

近日有活動公司人員在社群發文透露，自己已連續兩年尾牙季「踩雷」，去年找了歌手邱軍，結果遇到酒駕事件，今年則碰上王ADEN捲入爭議，原本談妥的演出不得不重新評估，甚至可能全面更換藝人名單。

廣告 廣告

邱軍去年因酒駕撞死運將，沒想到超衰廠商連續2年臨時換人。（圖／記者鄭孟晃攝影）

該名業者無奈表示，活動產業節奏本就緊湊，籌備期間任何突發狀況都可能牽一髮動全身，如今又得在短時間內重新找人救火，壓力倍增。他也直言，尾牙活動往往牽涉企業形象與員工觀感，一旦藝人爭議升溫，主辦單位通常只能選擇保守處理，避免活動當天成為輿論焦點。



最後他公開詢問，是否有平時較少接尾牙、但形象穩定、臨場表演經驗充足的歌手或藝人，能夠在短時間內支援演出。貼文曝光後，引來大量網友回應，不少人紛紛推薦自己心目中「安全名單」歌手，甚至有藝人本人主動留言自薦。不過留言區也出現一致聲音提醒，認為近年觀眾對藝人的道德標準明顯提高，若曾涉及刑案、酒駕或社會爭議，即便已服刑或緩刑結束，仍不適合出現在校園或大型公眾活動中，必免造成負面示範。

更多三立新聞網報導

「最強高中生」Ray恩人出事了！Kai Cenat親認心理崩潰 宣布暫退直播圈

粉絲直球問「為何啦啦隊不穿Nubra？」釣出林襄一句話說破關鍵！

性感女星無預警宣布已生1子！43歲高齡懷孕遇「妊娠糖尿病」驚險生產

獨家／昔決裂15年終於破冰！Toro合體小村解心結並肩作戰「他」揭露真相

