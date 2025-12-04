超誠實！「蹦闆代言手遊價碼曝光」 直言：要賺就不怕

網紅蹦闆（呂育銓）。（圖／翻攝自蹦闆 Threads）





網紅蹦闆（呂育銓）從精品代購開始築起自己的事業版圖，如今副業無數，近日還被網友發現為手遊代言，結果在社群上被標註後，真的給予回應，網友驚訝之餘他還表示：「做人，要賺就不要怕人知道。」

網紅蹦闆（呂育銓）幫手遊代言，網友詢問收了多少錢真的得到回應。（圖／翻攝自Threads）

蹦闆近日為手遊代言，不過有網友在Threads上詢問：「蹦版你到底收了多少錢才願意幫這種遊戲業配」，結果蹦闆真的回應，表示：「100多喔」，此舉也瞬間引發討論。

對於該遊戲花100萬找蹦闆，有人也詢問：「這遊戲哪來這麼多錢」，得到了「不然我拍的這麼尷尬了！ 要辣」，他也坦言100多萬自己捨不得拒絕，直接和大家說，也是認為賺錢不用怕別人知道。



