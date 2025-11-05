超諷刺！粿粿夢見「范姜彥豐出軌」起床搖醒逼問…隔8個月爆偷吃王子

娛樂中心／綜合報導

范姜彥豐日前怒控粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），她坦承雙方確實有踰矩行為，過往親密互動也全被翻出。諷刺的是，她今年2月才在節目分享，曾夢見另一半劈腿自己認識的朋友，夢醒後疑神疑鬼、放大檢視對方的每個行為，就怕夢境成真。

粿粿與范姜彥豐婚變風波持續延燒。（圖／翻攝自IG）

粿粿透露與前男友交往期間，夢見自己抓包他與認識的人出門逛街。由於夢境太真實，她醒來後心有餘悸，看著熟睡的枕邊人懷疑「還是他真的有做這件事」，甚至動念翻他手機尋找蛛絲馬跡。更誇張的是，她曾聽聞「如果起床記得很清楚，可能是預知夢」的說法，因此特別留意對方的訊息往來與行蹤，更親自跑到夢裡的餐廳想要探詢真相。

粿粿曾夢見另一半劈腿，醒來後疑神疑鬼。（圖／翻攝自《女王大人》YouTube）

粿粿曾夢見另一半劈腿，醒來後疑神疑鬼。（圖／翻攝自《女王大人》YouTube）

粿粿坦言那陣子心情相當不好，最終哭著向男友交代事情原委，後來夢見范姜彥豐在外跟別人亂來，則是一起床就把對方搖醒確認。沒想到時隔8個月，真正婚內出軌的竟是她自己，如今看來實屬諷刺。

