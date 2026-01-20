超諷刺！連續奪32命營造商獲「國家安全獎」 徹底引爆泰國人怒火

1月14日工地發生起重機倒塌並砸中行進中的特快列車，造成高達30人死亡的慘劇。（翻攝自https://www.thairath.co.th/news）

泰國主要營造商「義大利泰工程公司」（ITD）近期因接連發生嚴重工安事故，導致32人喪命，卻被民眾發現該公司竟然才剛獲頒政府的「國家安全獎」，消息一出瞬間引爆泰國社會怒火，痛批這根本是天大笑話。

綜合泰媒報導，事件導火線源於1月14日發生恐怖意外，該承包商位於呵叻府的工地發生起重機倒塌並砸中行進中的特快列車，造成高達30人死亡的慘劇，緊接著隔天（15日）在龍仔厝府又發生奪走2條人命的類似崩塌事故，再加上過往國家審計署大樓倒塌的黑歷史，該公司的工安管理早已信用破產。

曼谷近郊龍仔厝省公路高架橋工程發生起重機倒塌慘劇。（翻攝自https://www.thairath.co.th/）

然而，就在輿論撻伐之際，眼尖網友卻挖出義大利泰工程公司居然在去年12月19日才剛榮獲由勞工保護福利廳頒發的「泰國安全獎」。這個消息如同在傷口上灑鹽，網路輿論瞬間炸鍋，民眾質疑官方審核標準不僅有問題，更懷疑義大利泰工程公司是靠著高層人脈與商業利益輸送才獲得這把「保護傘」，痛批頒發安全獎給一家不斷出人命的公司簡直荒謬至極。

去年5月緬甸強震，泰國審計大樓倒塌造成95人死亡事故，也跟該公司有關係。（本刊資料照）

面對排山倒海的質疑與指控，勞工保護福利廳廳長薩羅傑（Saroj Khomkhai）緊急出面滅火並做出澄清。薩羅傑強調這個獎項是「對事不對人」，是針對義大利泰工程公司旗下位於沙拉武里府的結構製造廠與曼谷的醫院建設案等「特定專案」進行評估，並非對該公司整體營運的背書。

官方解釋，這些特定獲獎的工地經審核後確實符合嚴格標準，在評估期間沒有發生任何死亡、失能或重大工傷紀錄，且具備完善的安全管理政策，因此才予以授獎。儘管官方試圖透過技術性解釋來切割，強調獲獎單位與出事工地互不相干，但這番說法顯然無法平息眾怒。

泰國民眾普遍認為，一家工安紀錄如此敗壞、造成無數家庭破碎的公司竟然能拿到安全獎項，本身就是制度的極大諷刺。輿論持續要求當局檢討頒獎標準，認為政府不應只看單一工地的「樣板」表現，而應將企業整體的安全紀錄納入考量，才不會讓所謂的「安全獎」淪為替殺人承包商擦脂抹粉的工具。

