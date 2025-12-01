超變態按摩師 專挑男客「月下摸桃」結果慘了 7

CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／綜合報導

今年1月間，台中市2名男子分別前往一間按摩會館請按摩師阿猛（化名）進行按摩服務，孰料阿猛在按摩過程中，竟觸碰這2名男客的私密部位，2人不約而同都將阿猛告上法院，經台中地院簡易庭審理後，最終依2宗強制猥褻罪，判阿猛9個月有期徒刑，不過全案仍可上訴。

判決指出，阿猛在台中一家按摩養身會館工作，主要提供按摩服務，2025年1月間，一名男客阿基（化名）上門消費，結果阿猛未經阿基同意，竟觸碰阿基的私密部位，誇張的是，他還拉阿基的手觸碰自己的生殖器。

阿基原以以為阿猛是不小心，所以也沒有太過在意，沒想到阿猛見阿基沒有反對，竟然變本加厲，不但將整張臉貼近阿基，還對阿基做出猥褻動作，阿基嚇得立即掙脫，並立即向店家反映。

4天後，另名男客阿倫（化名）也上門按摩，阿猛在接待時，又再度利用提供按摩的機會，觸碰阿倫的私處，他見到阿倫沒有反抗，又將臉部靠近，阿倫也被嚇到立即離開。

2人事後皆向警方報案，阿猛遭到起訴，全案經台中地院簡易庭審理，阿猛也坦承犯行，並與2名男客成立調解，均同意不追究刑事責任，最終依2宗強制猥褻罪，阿猛被各判6個月有期徒刑、合併執行9個月，全案仍可上訴。

照片來源：示意圖《視覺中國》

