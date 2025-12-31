超變態！渣男分手後傳女友下體照恐嚇 盜帳號改遊戲頭貼讓全服看光

陳男交往期間偷拍女友裸照，分手後還盜用對方遊戲帳號，將大頭貼照片換成裸照。示意圖

有夠惡劣！新北市陳姓男子，與前女友A女在2023年6、7月間短暫交往，不料分手後竟成恐怖情人，不但被發現在交往期間偷拍女友下體裸照，分手後更以此傳訊恐嚇對方，甚至盜用A女遊戲帳號，將帳號的大頭貼照片更換成裸照，A女不甘受辱，向警方報案提告，新北地檢署依恐嚇、妨害性隱私罪嫌起訴陳男，並建請法院分論併罰。

起訴書指出，陳男與A女短暫交往期間，多次於新北市三峽、三重的2人住處內，在未經對方同意之下，用手機偷拍女友下體的裸照，不料分手之後，陳男疑似心有不甘，將這些偷拍的裸照傳送給A女，讓A女心生畏懼。

此外，陳男還傳送「手機裡有很多照片」、「你可以繼續把我惹抓狂」、「到時我不敢保證會做些什麼」、「還是把這些照片加文字傳送到網路上，你會出名」、「我只幹過你3次，最後那次沒幹你，你的等級頂多是萬華，正義北路1500元那種等級」等訊息給對方。

A女不堪其擾後，向法院聲請保護令，命陳男不得騷擾對方，豈料，陳男竟然在同年10月，盜用A女「星城Online」的遊戲帳號，將帳號的大頭貼照片，更換成A女的裸照，藉此方式散布。

A女發現後，一怒之下告上警局，陳男被警方通知到案後，移送新北地檢署偵辦，檢察官偵結，以陳男涉犯《刑法》妨害性隱私、恐嚇、散布性影像等罪嫌起訴，且3次犯行犯意各別、行為互殊，建請法院分論並罰。



