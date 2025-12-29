超豐富片單準備開賣！金馬影展集結16位日本導演經典大作

【緯來新聞網】「金馬X威秀聯名影廳」將於2026年1月16日至3月27日推出「<50：日本中青世代導演作品選」，選映16位日本中青世代名導近年在台上映過的作品。

《普通的孩子》由蒼井優（左）主演。（圖／金馬執委會提供）

「<50」意指這次鎖定50歲以下的導演，除了藉由他們的作品勾勒出日本影壇的近年脈動，也預想未來發展的可能潛力，導演包含濱口龍介、深田晃司、山下敦弘、石川慶、石井裕也、藤井道人、三宅唱、真利子哲也、早川千繪、吳美保、伊藤詩織、長久允、空音央、山中瑤子、奧山由之、奧山大史近年在台上映過的作品。



這批導演當中，濱口龍介在短短三年內囊括柏林、坎城、威尼斯三大影展獎項，執導的《在車上》更勇奪奧斯卡最佳國際影片和坎城影展最佳劇本的；石川慶則擅長以獨特影像風格將文學搬上大銀幕。



鬼才導演石井裕也的精彩作品包括宮澤理惠主演、在日本引發熱議的《月》，及同樣讓仲野太賀展現驚人演技《說不出口的愛》；三宅唱擅長以獨特光影美學捕捉現代人際氛圍。

妻夫木聰在《那個男人》有驚豔地演出。（圖／金馬執委會提供）

深田晃司入圍威尼斯影展正式競賽的《還有愛的日子》也入選；作品叫好又叫座的的山下敦弘，有綾野剛、齋藤潤主演、被視為「漫改電影的教科書」的《去唱卡拉OK吧！》。



藤井道人的《新聞記者》大膽諷刺日本政治醜聞引起轟動，連奪日本電影金像獎最佳影片、男女主角等六項大獎；真利子哲也以生猛影像震撼影壇的《男人真命苦》，有池松壯亮與蒼井優充滿激情火的演出；長久允首部長片作品《爸媽死了，我卻不想哭》，以大膽華麗的視覺風格驚豔日舞和柏林影展。

《在車上》獲奪奧斯卡最佳國際影片。（圖／金馬執委會提供）

《陽光只在這裡燦爛》導演吳美保，則以對社會邊緣族群細膩關懷見長；早川千繪首部劇情長片《七五計劃》，以冷靜寫實的鏡頭描繪令人不寒而慄的國家政策；伊藤詩織入圍奧斯卡最佳紀錄片的《黑箱日記》，將攝影機對準自己，公開受暴後的心路歷程。



還有4位年紀輕輕的明日之星，已嶄露不可忽視的電影才華，包含空音央、山中瑤子、奧山由之、奧山大史。所有場次票券將於1月9日中午12點起於威秀影城購票系統開始販售；購買優惠套組於1月16日前購買，可享早鳥價每組2000元。

