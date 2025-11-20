超越京華城？指林智堅讓兒童醫院「容積率暴增」 法院判陳智菡賠30萬元

台北地方法院審理終結，認定陳智菡的言論已不法侵害林智堅的名譽權，判決陳智菡應賠償林智堅30萬元精神慰撫金，可上訴。（本刊資料照）

台灣民眾黨前主席柯文哲去年（2024年）因京華城案被羈押禁見，引發政壇熱議。時任民眾黨立院黨團主任陳智菡隨後在臉書發文，試圖「圍魏救趙」，舉例新竹市前市長林智堅任內通過新竹馬偕兒童醫院容積率從250%暴增至450%，批評其圖利程度比京華城案（容積率從560%增為672%）更高，質疑司法「雙標」。

林智堅對此強調，新竹馬偕兒童醫院容積率調整過程經台北高等行政法院及最高行政法院判決，皆認定合法合規，並駁斥陳智菡的言論不實，侵害其名譽權，因此委任律師向陳智菡提告求償精神慰撫金新台幣200萬元。

台北地方法院審理終結，於今（20日）宣判，認定陳智菡的言論已不法侵害林智堅的名譽權，判決陳智菡應賠償林智堅30萬元精神慰撫金，全案仍可上訴。

法院認定：不實言論廣泛傳播 貶損林智堅名譽

判決理由指出，陳智菡不僅在臉書發文，更透過電視、媒體受訪，公開指稱林智堅「曾經在一個餐會當中確實指稱，他有辦法能夠讓容積率從250%暴增至450%，他當時做出這樣的承諾。而當時有一個支線開副本的訴訟，大家可以去看判決書，判決書上的確可以證實林智堅前市長有做出這樣的承諾，這是經過法院認證的」等語。

法院認為，陳智菡的這番言論透過廣泛的媒體傳播，使得廣大群眾知悉，已對林智堅的名譽造成貶損。儘管林智堅強調行政法院已判決容積率調整「於法並無違誤」，但陳智菡的言論仍造成林智堅精神上相當痛苦，因此認定林智堅請求非財產上的損害賠償有理。

法院審酌雙方身分地位、經濟能力及情節等一切情況後，裁定陳智菡應賠償林智堅30萬元。

陳智菡舉例替柯文哲解套 遭批「圍魏救趙」

回顧此事件，陳智菡去年9月發文時，正值柯文哲因京華城容積獎勵爭議被偵查，她質疑新竹馬偕兒童醫院容積率暴增的比例更高，卻無人查辦，並質疑檢調司法「雙標」，試圖以其他縣市的高容積案例，為柯文哲案件尋求解套或轉移輿論焦點，此舉被外界質疑為「圍魏救趙」。

