《超越偶‧超越巔峰》 雲林以布袋戲與森林療癒打造台北101觀景台高空特展

▲《超越偶‧超越巔峰》（Beyond the Puppet, Beyond the Summit）特展。（圖：記者鍾佩芳攝）

為展現雲林縣文化觀光亮點，台北101與雲林縣政府攜手推出《超越偶‧超越巔峰》（Beyond the Puppet, Beyond the Summit）特展，文化觀光處長陳璧君表示，《超越偶‧超越巔峰》的策展理念，將臺灣意象-布袋戲、世界首座竹地標、世界地標台北101，取自台北101竹形建築及世界竹地標的竹子「節節高升、不屈不撓、高風亮節」等寓意，發想此次展覽，集結文化觀光特色在巔峰之上，也展現「超越自我」的精神概念，打造偶戲與竹林交織的雙展區。

雲林縣長張麗善表示，雲林縣近年在文化、觀光與永續推廣上成果亮眼。雲林也是「布袋戲的故鄉」，擁有洲派、閣派兩大掌中派別的藝術人才，甚至孕育出霹靂、金光等知名布袋戲品牌，從金光戲到電視布袋戲，甚至走上國際，雲林布袋戲人才均擔任重要角色。

縣府也透過教育扎根、金掌獎競賽與已舉辦23屆臺灣知名藝術節慶活動—雲林國際偶戲節，讓布袋戲走出廟埕舞台，連結國內外觀眾，讓布袋戲成為雲林最具代表性的文化品牌之一。雲林國際偶戲節主視覺及活動設計，截至目前為止已榮獲3座德國iF設計獎與「6銀、1銅、1金及1榮譽獎」等共12座國際設計大獎，今年也以布袋戲專案「掌中傳藝、共融永續」榮獲第5屆TSAA台灣永續行動獎銅級，展現布袋戲不斷創新與延續的生命力。

台北101董事長賈永婕表示，期望透過此展，讓來自世界各地的旅客不僅看見臺灣的建築高度，更能看見文化的深度，體驗「登頂台北、遇見雲林」的文化旅程。登上世界之巔，遇見臺灣文化之光。《超越偶‧超越巔峰》邀請您一同走進高空竹境，在光影與戲偶的交織間，感受一場文化、自然與心靈的高峰相遇。

《超越偶‧超越巔峰》展區分為：療癒之旅、竹構之境、偶戲之光、台灣永續綠地標。觀眾進入展區後，首先將穿越光影交錯的竹林意象，彷彿步入高山綠境，透過光影、音樂與森林香氛，引領觀眾彷彿踏入高山綠境，感受雲林草嶺石壁山林的靜與深；接著走進戲偶展區，近距離欣賞霹靂、金光、新興閣、隆興閣、昇平五洲園、木藝堂等劇團的經典戲偶，從早期金光戲代表人物大俠百草翁，廟口巡迴長壽男神五爪金鷹，再到電視布袋戲的男神史豔文、素還真，乃至於精品布袋戲的經典三國角色，透過影像與聲光導覽，感受傳統藝術在當代空間中的再生魅力。

《超越偶‧超越巔峰》自即日起至115年3月1日於台北101觀景台89樓秘境花園觀景台隆重登場，結合雲林國際偶戲節與森林療癒季兩大品牌活動，以「布袋戲意象 × 森林療癒 × 國際地標」為策展主軸。陳璧君表示，此次與台北101合作，意義在於將「世界竹地標 × 布袋戲文化」以「雙巔峰」形式呈現：一座來自山林的自然高度，一座由城市堆砌的人文高度。登上位於 382 公尺高空的台北101 89樓秘境花園觀景台，也代表雲林文化站上國際舞台，向世界展開對話。