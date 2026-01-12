（圖／本報系資料照）

台北市長蔣萬安接受《中國時報》專訪時明確表達不認同綠營做法，他說：「我是台灣人，我就是中華民國的國民。」他和台灣絕大多數民眾立場一樣，就是遵守《中華民國憲法》、捍衛中華民國主權、守護台灣的民主自由法治。

蔣對兩岸的說法簡單明瞭，看起來四平八穩，無懈可擊，但呈現出一個兩岸問題難以和平解決的陷阱。

《中時》未問清楚的問題在於蔣萬安的「中華民國」領土多大多小？「兩岸是否同屬一個中國」？縱使《中時》問出此題，依蔣的路數，答案十之八九停在《中華民國憲法》與《兩岸人民關係條例》，不敢再多做申論，怕惹麻煩，只能點到為止，但不觸及根本，難以形成有效戰略或路線。

既然是兩岸問題，縱使暫不考慮外在於兩岸的國際環境，這個問題的場域應該是兩岸，不能只局限在一岸，否則，必與現實矛盾。我們有憲法，人家也有憲法，而且人家的憲法也包括台灣，雙方憲法所涵蓋的領土有高度交集，為目前兩岸管轄領土的聯集合。兩岸這種情況絕對不是國與國的主權之爭，如果認為有「捍衛中華民國主權」的必要，則兩岸是主權之爭，就是兩國，首先就違反了《中華民國憲法》，也為對岸憲法所不容，蔣萬安可能沒想清楚，便隨順慣性因襲國民黨舊有的說法，才會犯此矛盾。

那麼，兩岸綁在一個領土主權範圍之中，「中華民國主權」究竟該如何理解與體現？主權來自於國際承認，現在國際只有12個小國承認「中華民國」，我們要如何「捍衛中華民國主權」？現實環境中，我們實際保衛的只是台澎金馬，當高喊「捍衛中華民國主權」時是否就意味著「中華民國主權」就只有台澎金馬？存在憲法法理與現實實際之間的矛盾，也有以中華民國支撐台獨的傾向，蔣萬安應該清楚吧？

蔣的四平八穩與無懈可擊的論述實際上只適用於台灣內部的政壇，無法適用更大的場域。蔣的矛盾不是他個人的問題，而是國民黨乃至整個台灣包括綠營獨派的問題，這個問題顯然不是我們的憲法能夠處理的，「遵守中華民國憲法」的結果就必然繼續身處矛盾之中。

若以前述矛盾而論，獨派的賴清德以《中華民國憲法》為災難，未嘗沒有些許道理，但是，破壞憲政秩序，無法無天，我行我素，非但不能消解矛盾或減少其程度，反而會激化出更多更大的矛盾與風險，已為事實證明。

總的來說，政治人物討論兩岸問題時必然會困陷在憲法的坑洞與陷阱之中，兩岸憲法對陣，就是國家內部的政權角力對決，根本無解，最終可能的解決方式就是中國史上有多次案例的武力統一，以此而論，中華民國憲法絕非台灣的護身符，別想歪了。武力統一肯定是台灣人民不願也不可承受之重，對大陸全體的風險與傷害何嘗不是大不可測。

在此情況下，似乎只能由台灣民間有志有識之士提出超越兩岸憲法的解方，廣為宣傳，號召兩岸人民與海外華人，共同努力奮鬥，才有可能以和平方式解決兩岸問題。

人類文明與時代不斷往前發展，不可能也不應該開歷史倒車。在21世紀的今日，我們應向世界先進的文明模式效法，這就是兩德模式。兩岸最佳的解方就是民主和平統一，民主必須在和平之前，才有和平統一的條件與可能，也才能達成真正的、持續不間斷搖擺的中華民族偉大復興，這可能是中共應該虛心謙卑面對的現實與歷史任務。（作者為政大國發所博士）