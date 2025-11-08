超越勝負的友誼！世界球后戴資穎宣布退役 依瑟儂、辛度、安洗瑩獻祝福
台灣羽球球后戴資穎昨（７）日晚間透過臉書正式宣布退役，為她16年的職業生涯畫下句點。
戴資穎以其驚人的成就和獨特的球技，在羽球女單歷史上留下了難以磨滅的印記，包括締造了累積214週世界球后在位的傳奇紀錄，這項紀錄短時間內難以被超越。
戴資穎在國際賽場上收獲的好友，泰國名將依瑟儂、韓國球后安洗瑩、印度一姐辛度也紛紛送上祝福。
世界球后戴資穎 讓世界看見台灣
戴資穎從國小三年級開始接觸羽球，國小六年級就取得甲組資格，是台灣羽球史上最年輕的甲組選手，15歲時便開始征戰國際舞台。
戴資穎球路多變且步伐輕快，擅於使用假動作並配合細膩的網前手法打亂對手節奏而得分，此外，憑藉其優異體能執行四方球拉吊突擊戰術，讓對手疲於奔命而失誤丟分。
她逐漸站穩世界羽壇，2016年11月戴資穎登頂世界球后寶座，成為我國史上首位達到此成就的羽球女單選手，職業生涯中共斬獲36座冠軍，並保有年終賽女單史上最多冠的紀錄。
在國際重大賽事中，戴資穎多次替台灣創下紀錄。2018年雅加達亞運勇奪女單金牌，為我國史上首面亞運羽球金牌，2021年東京奧運，她拿下女單銀牌，同樣創下我國女單的新紀錄。
更令台灣球迷感動的是，2017年台北首次舉辦世大運，與世錦賽撞期，但戴資穎選擇參加沒有積分的世大運。
當時她說，「可以讓台灣被世界看見，是一件我覺得很美好的事情。」她必須要留下來，跟著其他選手一起去支持這個比賽，希望可以把最好的成績留在台灣，最終戴資穎不負眾望為台灣留下金牌，也讓她人氣水漲船高，至今仍是社群媒體追蹤數最高的台灣運動員。
「不想讓大家看見那麼脆弱的我」戴資穎低調退役
然而，長年征戰累積的傷勢，最終迫使她提早告別賽場。戴資穎坦言，去年對她來說是「深受打擊的一年」。
尤其在參加巴黎奧運前，她的腳傷狀況讓她一度不確定能否順利上場比賽，但她選擇「拚了命」也要站上場。她直言「當時的痛…和無能為力…是我這輩子永遠都不會忘記的！」。
遺憾的是，去年最後幾場比賽，她因膝傷痛到被迫離開球場，沒能在職業生涯中留下一個「完整的結局」。戴資穎透露，自己還不確定需要多少時間才能接受及放下去年的一切。她選擇透過社群媒體宣布退役，而非舉辦退役儀式，是因為「不想讓大家看見那麼脆弱的我」。
在過去一年裡，戴資穎的左腳和右腳都進行了手術，經歷了長時間的復健。她特別感謝國家運動訓練中心和協會給予的支援照顧，以及周文毅醫師的協助，讓她的膝蓋得以修復。同時，她也對合作金庫銀行的支持表達感謝，並坦言離開陪伴多年的球隊非常不捨。
超越勝負的情誼 依瑟儂、安洗瑩、辛度送祝福
戴資穎從15歲待在國訓中心直到31歲。對於退役後的規劃，她表示尚未確定，但期待開始體驗「不用鬧鐘叫醒我的生活了」。在告別文的結尾，她感性地寫道，「謝謝羽毛球帶給我的一切，戴資穎的羽球世代正式劃下句點。」她希望「相信自己、永不放棄」的精神能夠陪伴球迷繼續前進。
泰國名將依瑟儂在IG發文表示，「沒什麼好說的了，因為妳高超的技巧與獨特的球風，實在是太令人驚豔。我唯一的心願，就是希望妳今後的人生一帆風順、幸福快樂，再也不用為早晨的鬧鐘而煩惱了。」
辛度則發文細數兩人過去交手點滴，「15年來妳一直是那位每次都把我逼到極限的對手」並指出，她人生最重要得兩枚獎牌，2016里約奧運銀牌和2019世錦賽金牌都是和戴資穎經歷如同馬拉松般漫長，令人心跳停止的比賽後拿下的。
「我不會隱瞞妳，我討厭和妳交手」辛度坦言，戴資穎的手腕運用細膩、假動作變化莫測，以及沉著冷靜的穩定，都使她不得不更加努力，戴資穎讓她成為更好的運動員。
辛度感性地說到，「看見妳離開，我彷彿失去了旅程中很重要的一部分，這項運動將會懷念妳的神奇魔法，我也是。我開始意識到，我們這一代的選手正在慢慢告別球場，但我始終無法做好準備。祝福妳擁有最絢麗動人的第二人生篇章，親愛的小戴。」
總統賴清德也向她致意，感謝她讓世界看見台灣的力量，並祝福她健康快樂；同為羽球選手的運動部部長李洋留下祝福，「能跟阿戴成為同時期的隊友一起征戰真的是很特別的人生回憶。」
