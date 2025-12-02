超越台北！新北「這區」藏天價早餐店 他點7樣飆近千元驚呆眾人

新北林口早餐店價格引發熱議。示意圖，與本文無關／Pixabay

物價越來越貴，不少人都化身為小資族，就怕被沉重的生活開銷壓垮。然而，近日卻有網友抱怨，到新北林口吃早餐，豈料點了7樣卻高達960元，菜色曝光後引發熱議。

林口早餐店「7樣餐點」逼近千元！在地人也嚇壞？

一名網友在臉書粉專「臉書男人幫」發文分享，近日早上帶著一家4口到新北市林口吃早餐，一共點了一份蛋餅、一盤炒麵、一個漢堡、兩杯飲料，並加點雞塊、玉米濃湯，豈料結帳時竟發現要價960元，讓他原地嚇傻「我差點以為自己不小心刷到卡費」。

原PO表示，該店不是在商場裡的餐廳，也沒有浮誇擺盤，味道與一般連鎖的早餐店並沒有區別，價格竟如此驚人，果然事後查詢該店家的Google地圖評論發現，許多人都有相同的反應，甚至笑稱「林口早餐價位快要追上信義區」。

他進一步表示，自己並不是在影射林口店家，只是想表達「小市民對物價的焦慮」，而這樣的感覺其實各地都有。他也澄清，自己不是吃不起，只是突然發現簡單一份早餐變成如此奢侈，讓他有巨大的心理落差。

網友反應一面倒！籲點餐前看清楚價格不當冤大頭

貼文曝光後引起網友熱議，紛紛表示「有啥誤會…林口應該不會這麼誇張吧」、「你進的是無菜單早餐店嗎」、「點餐之前還是要先看一下價錢啦」、「應該是算錯錢吧」、「吃早餐變成奢侈浪費了」。

一名網友則說，非常認同原PO說的狀況，「那些非常傳統的早餐店、連鎖早餐是便宜些沒錯，但這篇發文對應的價位帶早餐在林口確實也比比皆是」。

