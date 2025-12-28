超越想象的輕薄「電量怪獸」，HONOR Power 2 真機及規格流出

文章來源：Qooah.com

榮耀旗下 WIN系列因全系搭載 10000mAh 青海湖電池而受到關注，智能手機電池容量正式進入「萬級」時代。而繼該系列之後，榮耀又有一款大電池新機為 HONOR Power 2。

根據已有消息，HONOR Power 2 將提供黑色、橙色與白色三種配色。其背部採用了橫向大矩陣鏡頭模組，右側配有條形閃光燈，上方印有「Power」標識。橙色版本的視覺效果與 iPhone 17 Pro 的星宇橙頗為相近，具有較高的外觀辨識度。

廣告 廣告

規格方面，該機搭載 6.79吋 1.5K LTPS 直屏，處理器選用聯發科天璣8500 Elite，前置鏡頭為 1600萬像素，後置則採用 5000萬主鏡加500萬副鏡的組合。其內置了 10800mAh 的超大容量電池，並支援 80W 有線閃充。

與上一代相比，HONOR Power 2 不僅在電池容量上突破 10000mAh，成為目前電池最大的智能手機，同時還升級採用了金屬中框。儘管電池容量大幅提升，其機身厚度仍控制在 7.98mm，重量為 216g，相比 iPhone 17 Pro Max 顯得更為輕薄。

這款新機預計將在明年1月正式發佈。