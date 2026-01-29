超越搏鬥座！大媽搭地鐵「起乩狂噴水」，乘客嚇壞全退散。圖／翻自《香港01》

全球各國地鐵，都不時發生「搏鬥座」事件，老年人與年輕人為搶坐優先席而發生衝突。不過近日在新加坡，有一名大媽搭地鐵，她的行為卻超越搶位，直接在車廂裡「起乩」，讓其他乘客嚇壞。

近日新加坡的社群瘋傳一段影片，一名大媽搭乘地鐵，但在車廂中，她拿著礦泉水，卻在短短46秒內連環用口噴水10次，嚇壞現場乘客。這名大媽宛如道士起乩，不斷喝水又噴水，讓現場眾人退避三舍，地上也滿是水。

過不久，有一名女子看不下去，出來阻止大媽，並試圖搶走大媽的水瓶。女子接著對大媽大喊：「What's wrong with you?」（你有什麼毛病？）她稱沒人冒犯到大媽，不理解為何要一直噴水，並指責大媽不應在列車上飲食。

後有一名女子來阻止大媽。圖／翻自《香港01》

據《香港01》報導，後來這位大媽在武吉巴督站下車，但這段影片也隨即引發網友討論，大家紛紛直呼：「這大媽太誇張了，感謝女子的正義。」、「這大媽是不是有心理疾病？」、「現場竟然沒有人幫女子制止大媽！」

據新加坡法規，鐵路埸所內不得飲食，違例最高可判罰款500新元（約新台幣12400元）。另外，法規也規定，若弄髒地鐵場所、裝置或設備者，最高可判罰款5000新元（約新台幣12.4萬元）。



