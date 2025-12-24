超越日本！南韓新高鐵時速達407公里 首爾釜山110分鐘

南韓高速鐵路技術再創新高，當局宣布成功研發出全新高速列車EMU-370，最高時速可達370公里，預計2031年正式商用。這款採用流線型設計的列車不僅大幅降低空氣阻力，同時保持卓越動力性能，實際最高測試速度更達每小時407公里，超越法國TGV和日本新幹線，僅次於中國大陸時速453公里的CR450復興號。EMU-370投入營運後，首爾至釜山的行程時間將從2.5小時縮短至110分鐘，有望實現南韓全國「2小時生活圈」。

南韓研發出世界第二快高速列車，時速最高達407公里 （圖／Hyundai Rotem官網）

南韓和民營企業共同投入225億韓元，從2022年4月開始研發EMU-370高速列車，計畫明年開始投入製造，2030年進行試營運，2031年實現商用。這款列車技術的核心在於其強大的「心臟」—研發團隊開發了相當於75輛中型車力量的高效率高速電動機，功率比原來提高了近50%。

除了速度突破，EMU-370還在乘車體驗上有顯著提升，減少了震動和噪音，提高了乘車感和穩定性。研發團隊還採用出入口國產化等共6項核心技術，展現南韓在高速鐵路領域的創新能力。

南韓鐵道技術研究院首席研究員金錫元表示，作為全球車輛運行速度最高的領導者，南韓已確保超過400公里的高速列車營運基礎。目前從首爾到釜山的車程需要大約2個半小時，一旦EMU-370投入商用營運，這段車程將能夠縮短到110分鐘，屆時有望實現全國「2小時生活圈」，大幅提升南韓國內交通效率與便利性。

