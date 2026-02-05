超越日本、南韓！「億萬富翁最多的國家」排行榜出爐 台灣名列第10

台灣有錢人有多少呢？《視覺資本》（Visual Capitalist）列出了全球擁有最多億萬美元富翁的40個國家，美國以924位億萬富翁穩坐第一，總財富約6.9兆美元，遠遠超過其他國家，而台灣則名列第10名。

排名第2至第5的依序為中國（470位）、印度（188位）、德國（156位）、英國（91位）。第6至第10名則依次為瑞士（84位）、香港（76位）、義大利（61位）、新加坡（55位）及台灣（51位）。

值得注意的是，台灣除了在這份排行榜中高居第10名，還超越了日本（41位）與南韓（31位）。雖然台灣億萬富翁的總資產高達164億美元，但在全球總資產排名中仍僅列第16位。

報導分析，從最新的億萬富翁排行榜可以看出，歐洲正面臨「經濟成長不均衡」的局面。例如德國表現相當出色，億萬富翁人數較去年增加了33%；英國、法國則相較遜色不少，與2024年的資訊相比僅稱得上是「穩定」。

