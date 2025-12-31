超越日本！印度躍升全球第4大經濟體 發豪語3年內取代德國

印度GDP超越日本成為全球第4大經濟體。示意圖／翻攝自免費圖庫pixabay

印度29日發布2025年度經濟報告指出，印度GDP已達4.18兆美元（約132.4兆台幣），正式超越日本成為全球第4大經濟體，並在高成長動能延續之下，希望在3年內取代德國，躋身世界第3大經濟體。

印度GDP成長創6季新高

據《NDTV》、《DW News》報導，印度政府29日發表2025年度經濟簡報，指出印度是全球成長最快的主要經濟體之一，2025至2026會計年度第2季的實質GDP成長率高達8.2%，不僅高於第1季的7.8%，也優於上一會計年度第4季的7.4%，不但連3季走升，更創下近6季新高。在出口表現方面同樣亮眼，11月商品出口額達381.3億美元（約1.21兆台幣），較年初的364.3億美元（約1.15兆台幣）明顯成長，主要受惠於工程機械、電子產品、製藥與石油產品等產業。

金髮女孩經濟時期

印度政府形容，目前正處於罕見的「金髮女孩經濟時期（Goldilocks）」，也就是高成長、低通膨的理想狀態，強勁的企業資產負債表、穩定的信貸流動與持續的改革政策，使印度具備長期擴張的基礎，經濟、結構性改革與社會發展將是關鍵支柱。

人均所得仍落後 就業壓力浮現

雖然整體經濟表現相當亮眼，但印度在人均收入方面仍與先進國家存在巨大差距。據世界銀行數據顯示，2024年印度人均GDP僅2694美元（約8.5萬台幣），約為日本的12分之1、德國的20分之1；由於印度在2023年已超越中國，成為全球人口最多國家，在14億人口中，超過四分之一介於10至26歲之間，未來最大挑戰將是，該如何為數百萬年輕畢業生創造高薪且穩定的工作機會。

盧比創新低 貿易不確定性升高

報告中指出，12月初印度盧比兌美元一度貶至歷史新低，全年跌幅約5%，由於市場憂心與美國尚未簽署貿易協議，加上關稅上調，可能衝擊出口表現，這也會是未來的潛在風險。

印度目前國內生產毛額（GDP）已達約4.18兆美元，預估在2030年前可成長至7.3兆美元（約231.3兆新台幣），屆時經濟規模將超越德國，僅次於美國與中國。

此外，印度央行也將2025～2026年度經濟成長預測上修至7.3%。國際貨幣基金（IMF）則評估，印度最快將於明年正式在統計數據上超越日本；國際貨幣基金對明年的預測顯示，印度經濟規模將達4.51兆美元（約142.9兆台幣），日本則為4.46兆美元（約141.3兆台幣）。



