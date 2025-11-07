超越牛排、鴨胸！老饕狂推「1美食才是西堤本體」：外帶只要80元

生活中心／朱祖儀報導

不少人愛吃西堤的烤土司及焗烤蘑菇醬。（圖／資料照）

不少人到知名餐廳西堤牛排，必點的是主餐牛排和香煎鴨胸。但一名網友透露，自己到西堤主要的目的不是為了主餐，而是焗烤蘑菇醬和土司的搭配，且只要花費80元就可以外帶享受美味，掀起眾人討論。

一名網友日前在Threads分享，如果想要吃西堤的烤土司和焗烤蘑菇醬，可以直接到店裡單點外帶，且價格只要80元。若是想要單點湯品也可以，價格也同樣只要80元，和到店內用餐相比，價格優惠許多。

不少老饕直說，「焗焗烤蘑菇根本西堤本體」、「好讚喔，每次吃西堤都為了這個焗烤蘑菇欸」、「焗烤蘑菇是西堤最好吃的東西，續爛」、「每次吃西堤保底吃20片，醬味道很重抹一點就可以了，最多可以抹36片」、「西堤必吃！！被西式耽誤的麵包店。」

也有網友驚訝指出，「我超愛吃這個醬，原來可以外帶」、「以後不用為了醬+麵包去吃一整套了，感謝分享」、「太棒了，不然只思念蘑菇醬加吐司，還要點套餐吃到飽，會發瘋。」另外，有網友指出，自己去單買麵包被拒絕，對此西堤員工回應，確實無法單買麵包，要單點焗烤蘑菇就會附贈麵包。

