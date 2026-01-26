41J肉聲／超越玻璃心碎！中國球迷見足球遭日本4:0完封 崩潰暴走狂砸電視

超越玻璃心碎！中國球迷見足球遭日本4:0完封，崩潰暴走狂砸電視。圖／翻自新華社、@whyyoutouzhele

亞足聯U23亞洲盃足球賽冠軍戰，24日晚間在沙烏地阿拉伯舉行，由中國隊決戰日本隊，不過最後中國隊以0比4遭到日本隊完封。觀看球賽的中國球迷們，有人看到大崩潰，直接暴走砸電視，其激動程度超越玻璃心碎。

這場比賽開賽後12分鐘，日方先馳得點，上半場日本隊先奪下2分。下半場換邊再戰，第57分鐘中國後衛劉浩帆在禁區手球犯規，由影像輔助裁判（VAR）確認後裁罰12碼球，日方佐藤龍之介順利踢進。第76分鐘日方再奪一分，最後日本隊以4比0完封中國隊。

不過看到中國隊輸球的球迷，有人難掩失望激動情緒，竟然直接把電視當成洩憤工具狂砸。另外也有網友指出，在開賽前，網上把「中國隊獲勝」的希望炒得很熱烈，導致有球迷堅信「國足必勝」、「國足打敗小日本」，無奈實力仍然不如亞洲足球強國日本隊，最後期望落後，甚至難以接受輸球的事實。

但另一方面，這次中國隊在U23亞洲盃拿到亞軍，已創下歷史最佳紀錄，因此也有部分中國網友認為應該予以鼓勵，目前的成績已讓人相當滿意。中國國家體育總局也表示，這次中國國家隊在U23賽事奪下亞軍，創下中國在該項賽事中的歷史最佳成績，也是中國男足球隊時隔22年再次晉級洲際賽事決賽，為中國足球振興燃起新的希望。



