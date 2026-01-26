41J肉聲／超越玻璃心碎！中國球迷見足球遭日本4:0完封 崩潰暴走狂砸電視
亞足聯U23亞洲盃足球賽冠軍戰，24日晚間在沙烏地阿拉伯舉行，由中國隊決戰日本隊，不過最後中國隊以0比4遭到日本隊完封。觀看球賽的中國球迷們，有人看到大崩潰，直接暴走砸電視，其激動程度超越玻璃心碎。
這場比賽開賽後12分鐘，日方先馳得點，上半場日本隊先奪下2分。下半場換邊再戰，第57分鐘中國後衛劉浩帆在禁區手球犯規，由影像輔助裁判（VAR）確認後裁罰12碼球，日方佐藤龍之介順利踢進。第76分鐘日方再奪一分，最後日本隊以4比0完封中國隊。
不過看到中國隊輸球的球迷，有人難掩失望激動情緒，竟然直接把電視當成洩憤工具狂砸。另外也有網友指出，在開賽前，網上把「中國隊獲勝」的希望炒得很熱烈，導致有球迷堅信「國足必勝」、「國足打敗小日本」，無奈實力仍然不如亞洲足球強國日本隊，最後期望落後，甚至難以接受輸球的事實。
但另一方面，這次中國隊在U23亞洲盃拿到亞軍，已創下歷史最佳紀錄，因此也有部分中國網友認為應該予以鼓勵，目前的成績已讓人相當滿意。中國國家體育總局也表示，這次中國國家隊在U23賽事奪下亞軍，創下中國在該項賽事中的歷史最佳成績，也是中國男足球隊時隔22年再次晉級洲際賽事決賽，為中國足球振興燃起新的希望。
更多鏡報報導
尾牙工讀妹抽到最大獎！下秒公開做「1舉動」老闆氣炸 過來人嘆：不長眼
賈永婕捧鳳梨拜拜！霍諾德「滿臉困惑」全球瘋傳 台灣人秒解答
41J肉聲／中配「恩綺」狂酸台灣 愛祖國開直播慘遇中共警方鐵拳
髮廊洗頭可以撐「3天不出油」妹子喊神奇 內行人曝「3關鍵」
其他人也在看
中國男足U23亞洲杯摘銀創最佳 潛力新星亮眼 球迷振奮
2026年U23亞洲杯決賽24日晚在沙烏地阿拉伯吉達上演，首次闖入該項賽事決賽的U23中國男子足球隊，在主帥安東尼奧帶領...世界日報World Journal ・ 1 天前 ・ 發表留言
殺人犯「獄中開直播」7分鐘狂撈86萬！牢房奢華陳列全曝光
世上竟有如此囂張之人！阿爾巴尼亞男子梅里扎伊（Eugert Merizaj）因犯下殺人罪遭判處32年有期徒刑，未料他竟在獄中違規使用手機，甚至透過 TikTok 開直播，短短7分鐘內就吸金近2萬英鎊（約新台幣86萬元），而他的牢房宛如私人娛樂室，不僅擺放音響與遊戲機，還腳踩名牌球鞋、抽著電子菸，畫面曝光引發外界譁然。鏡報 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
北海道創紀錄大雪！新千歲機場成孤島 7千旅客被迫過夜
綜合日媒報導，據北海道機場統計，約有7000名旅客因交通中斷而在機場過夜。JR北海道則表示，由於持續進行除雪作業，札幌周邊列車至少要到今（26日）下午1點左右才能恢復運行，影響將持續。對此，被困旅客也感嘆，「好累啊，等了6個小時都沒動靜」、「JR不行，巴士也停了，計...CTWANT ・ 18 小時前 ・ 1則留言
U23亞洲杯/中男足0：4輸日本 只摘銀仍創最佳成績
2026年U23亞洲杯決賽24日晚在沙烏地阿拉伯吉達上演，首次闖入該項賽事決賽的U23中國男子足球隊，在主帥安東尼奧帶領...世界日報World Journal ・ 1 天前 ・ 發表留言
台灣滑雪客闖滑雪場雪道外失蹤 日警救援
[NOWnews今日新聞]日本新潟縣南魚沼市「六日町八海山滑雪場」25日下午傳出，有6名外籍滑雪客遇險失蹤，據悉這是由中國及台灣滑雪客組成的滑雪團，在滑雪時擅自前往滑雪道外，隨後迷路受困。目前已確認6...今日新聞NOWNEWS ・ 18 小時前 ・ 發表留言
廣東2025年GDP增長3.9% 低於全中國水平
（中央社台北26日電）廣東省十四屆人大五次會議今天在廣州開幕，廣東省省長孟凡利向大會作政府工作報告，指出2025年廣東省生產總值增長3.9%，即低於2025年設定的目標5%左右，也低於2025年全國GDP5%。今年廣東省設定GDP目標為4.5%至5%。中央社 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
連性癖都賣！YouTube淪線上應召站？韓網紅拍賣裸女：得標享「約會券」
韓國網路直播圈近日掀起一股令人咋舌的「拍賣式約會」風潮，引發社會強烈爭議與警方高度關注。部分YouTube直播主（BJ）在頻道上公開展示女性裸露照片與極度隱私的個資，以「競標」方式讓觀眾抖內（捐款），出價最高者即可獲得該名女性的聯絡方式與「約會券」。這種將女性視為商品叫賣、且落標者概不退款的模式，被專家痛批是將性交易娛樂化，警方目前已介入調查。鏡報 ・ 1 天前 ・ 1則留言
獲中國海警救起菲籍船員返國 南海對立氣氛未緩
（中央社記者林行健馬尼拉26日專電）新加坡籍散裝貨船近日在菲律賓外海發生事故，被中國海警救起的15名菲律賓籍船員，今天清晨返抵馬尼拉。菲律賓海岸防衛隊官員肯定雙方協調順利，但強調「救命無國界」而未主動致謝，外界解讀菲中南海對立氣氛尚未緩和。中央社 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
帶6歲孩外帶甜甜圈被趕走！店家回「我們沒差」惹怒家長…醫揭關鍵「恐已觸法」
一名家長近日帶著6歲孩子前往中山站某甜甜圈店外帶，卻遭店家以「不接待12歲以下孩童」為由拒絕入內，也讓他氣炸直呼：「我這輩子不會再去！」雖然店家強調規定1個月前就已公告，但仍引發網路炎上。對此，婦產科名醫蘇怡寧指出，拒絕內用雖是店家經營自由，但若連外帶都排除孩童，恐使家長陷入違法獨留幼童的法律風險。鏡報 ・ 1 天前 ・ 2則留言
香港《簡樸房條例》3月1日生效 「劏房」問題恐難改善
即時中心／林韋慈報導為解決長年存在的居住問題，香港政府制定《簡樸房條例》，將於今（2026）年3月1日正式生效。劏房居住環境惡劣，一直是香港備受關注的社會議題。外媒《路透社》過去曾推出深度報導，聚焦深水埗一處大樓的劏房住客。有香港立法會議員警告，部分住客恐在新法上路前，被迫「下流」至非法劏房甚至「籠屋」，反而衍生更多居住與社會問題。民視 ・ 1 天前 ・ 發表留言
守護虎尾建國眷村18年 魯紜湘獲特別貢獻獎 (圖)
雲林縣虎尾鎮建國眷村再造協會理事長魯紜湘（圖）因對土地的責任與使命，18年前從北部重返雲林兒時舊地，結合公部門資源，展開眷村再造計畫，至今不輟，獲得全國眷村文化保存聯盟頒贈特別貢獻獎。中央社 ・ 14 小時前 ・ 發表留言
U23亞洲盃》大陸「零失球」金身破滅 日本隊4比0輾壓摘冠
足球U23亞洲盃決賽於25日落幕，日本隊以4比0完勝大陸男足「國字號」，達成隊史首次連霸，3度摘冠也是各隊最多，進球王佐藤龍之介獲選MVP。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 1則留言
工讀妹抽到尾牙最大獎！老闆見她喊1句怒了 全場吵翻：不會做人
不少公司會在農曆年前舉辦尾牙活動，不少人最期待的就是抽獎環節，但常常是幾家歡樂幾家愁。日前還有上班族透露，工讀生抽到最大獎，結果卻在群組詢問「有沒有人想要換？」老闆看到後生氣表示，之後要更換尾牙獎品。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 541則留言
學霸女警…嗆開槍盧秀燕！父淚揭「收驚真相」 分局百字文回應了
罵聲背後，總是藏著另一種聲音。台中25歲黃姓女偵查佐「警專第一名畢業」，槍法神準，從警3年記功5次、嘉獎203次，是不折不扣的警界明日之星；未料，北捷隨機殺人事件後，她失控在社群上發文嗆聲要對「盧秀燕腦門開3槍」遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師對外發表聲明，痛訴女兒在分局遭受職場霸凌、孤立。對此。分局發百字文駁斥指控與事實明顯不符，呼籲外界尊重司法程序，避免未經查證言論影響社會視聽。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 76則留言
急凍！冷氣團將殺到「最冷時間點曝光」 恐探10度以下
要變冷了！氣象粉專「天氣風險」指出，今（26）日雖然全台各地氣溫明顯上升，不過明日起冷氣團來襲，北台灣和宜蘭地區將明顯降溫；氣象專家吳聖宇也分析，最冷時間點預估是28日晚間至29日凌晨，部分區域恐達到10度以下低溫。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 4則留言
許瑋甯趕場參加LuLu婚宴！與老公邱澤同框 下半身失蹤優雅穿搭成焦點
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導陳漢典、Lulu（黃路梓茵）25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，在演藝圈擁有好人緣的兩人，現場賓客陣容堪比三金典禮般豪華。...FTNN新聞網 ・ 16 小時前 ・ 7則留言
霍諾德攀101已經夠瘋 執行團隊揭秘「台灣夠敢」背後原因
美國「攀岩傳奇」艾力克斯霍諾德攀上台北101後，真正緊張到手心冒汗的，其實還有一整支在地面、空中、樓層間「狂奔」的執行團隊；團隊首度鬆口，揭開這場全球直播背後「比攀爬還瘋狂」的內幕。執行製作詹姆士史密斯（James Smith）在記者會上一開口就直說：「這真的不是一個簡單任務。」透露從去年3月首度來自由時報 ・ 22 小時前 ・ 79則留言
Lulu、陳漢典婚宴半個演藝圈都到了 愛雅挺8個月大孕肚給「好孕秘訣」
【緯來新聞網】陳漢典、Lulu今（25日）在東方文華辦婚宴，席開70桌，賓客來了650人，相當盛大，緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 4則留言
阿喜、無尊「罕見合體」參加Lulu婚禮 合照出爐他卻笑哭了
男星陳漢典跟女星Lulu，昨晚於台北文華東方酒店舉辦隆重婚宴，現場可謂是眾星雲集，其中，穩定交往多年的阿喜、無尊同樣是座上嘉賓，罕見一起在公開場合露面也受到大家關注。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 2則留言
陳漢典、Lulu婚禮戴資穎也到了！網友超驚豔：這粉色系少女是誰？
體育中心／綜合報導陳漢典、Lulu昨（1/25）舉辦婚宴，現場眾星雲集，前羽球球后「小戴」戴資穎也到場祝福，「小戴」以一身粉色系上衣搭配白色長褲粉嫩出席，讓網友大為驚艷，直呼「好美」。FTV Sports ・ 18 小時前 ・ 1則留言