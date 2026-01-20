超越疫前！民航局：今年運量創歷史新高、有望破6千萬

民航局今日舉行79周年局慶，回顧去年業務成果並說明未來展望。（陳祐誠攝）

我國空運市場持續升溫，實施中的冬季班表每周平均2981班，已超越疫情前水準。交通部民用航空局評估，在業者持續引進機隊、政府多方協助、連續假期增加、亞太地區航空成長動能強勁等因素加持下，今年運量可望突破疫前，創下歷史新高。

民航局今舉行79周年局慶，民航局長何淑萍致詞時指出，冬季班表國際線飛航107個航點，航班數已攀升至每周平均2981班。相較前期的夏季班表，每周多出124班，並正式超越2019年疫情前的每周2957班，反映國際線復甦態勢穩固，航空市場前景暢旺。

廣告 廣告

何淑萍表示，國籍業者新機逐漸到位帶動提升運能、外籍知名航空公司一致看好台灣市場積極開航增班，以及政府接續挹注獎助與場站優惠措施等協助下，均促使國際航班迅速復原。

分析不同區域恢復情形，目前台灣往返日韓、中東、歐美與東南亞的航班數，均已超越2019年疫情前。其中以中東恢復比例最多達214％，北美恢復140％次之，日韓則恢復125％。港澳與大陸地區配合兩岸政策與市場需求，分別恢復89％、51％。

運量方面，去年全台運量5833萬人次，已經逼近疫情前（5992萬人次）水準，民航局認為，今年運量可望在此基礎上往上推升，突破疫情前數字，創下歷史新高，預測運量可達6200萬人次。

交通部常務次長林國顯指出，台灣與芬蘭去年互簽航空服務協議，開啟了北歐的一些可能，希望所有航空公司能夠看到北歐的利基，尤其是新能源以及新科技的發展，在北歐非常非常的強。

此外，民航局在不同的地方修正了航約，許多航空公司希望把沒有用到的航權清出來，民航局也在辦理，希望把既有的航權發揮到最高。

更多中時新聞網報導

白營提案修醫療法 違反護病比最重停業1年

火雲邪神梁小龍逝 周星馳悼「永遠懷念」

舒華圓夢 i-dle解鎖大巨蛋創韓女團紀錄