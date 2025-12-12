超越競技的感動！2025原民傳統運動會圓滿落幕 紐西蘭與泰雅族奪團體總錦標

記者鍾和風/高雄報導

2025 世界原住民族傳統運動會12日下午於屏東縣立來義高級中學田徑場舉行閉幕典禮，在團體精神總錦標頒獎及傳統樂舞與祝福中圓滿落幕，為這場凝聚來自 10 個國家、28 支代表隊、約 1,100 名選手的原住民族國際運動盛會畫下句點。

2025 世界原住民族傳統運動會12日下午於屏東縣立來義高級中學田徑場舉行閉幕典禮。(圖/原民會提供)

原民會曾智勇 Ljaucu‧Zingrur 主委表示，過去三天的比賽中，不僅看見選手在競技場上的精彩表現，更看見語言不同、文化不同的選手在場邊互相鼓勵，展現原住民族運動特有的精神—「競技不是分出高下，而是彼此成就；勝利不是個人的，而是大家共享的」。

廣告 廣告

2025 世界原住民族傳統運動會12日下午於屏東縣立來義高級中學田徑場舉行閉幕典禮。(圖/原民會提供)

這份真誠的友誼與支持，是本屆運動會最珍貴的收穫。 曾主委並強調，首次在臺灣舉辦世界原住民族傳統運動會，是一項具有歷史意義的里程碑。透過競賽、文化展演與國際交流，使不同地區原住民族之間的連結更加緊密，讓世界看見原住民族文化的美與力量。他也向所有國際代表隊表示：「無論你來自哪一個島嶼、哪一片海洋，臺灣永遠歡迎你們的到來」。

本次運動會國際隊由紐西蘭New Zealand獲得團體總錦標、國內由泰雅族Atayal獲得團體總錦標。