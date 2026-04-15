白沙屯媽祖進香現場實況、目前位置、路線一次看
超越經典！「鉑金版」龜鹿杞凍全新上市 食補再進化
現代人生活忙碌，對保健食品營養密度與便利性需求提升。起動生技正式推出「鉑金版龜鹿杞凍」，在原有深受消費者喜愛的龜鹿杞凍配方基礎上，加入三大專利成分，並延續即食果凍劑型設計，為多元族群帶來升級營養的新選擇。
鉑金版龜鹿杞凍 經典配方再升級
全新鉑金版龜鹿杞凍加入三項專利成分，包括來源於深海鮭魚軟骨的專利鮭魚蛋白聚醣、取自鮭魚魚子的專利鮭魚精巢DNA，以及專利酵母萃取麥角硫因，這三種成分近年在保健領域備受關注，有助於日常活力與營養補充。
此外，鉑金版也延續了原配方中的食品級漢方龜鹿精華，以及來自日本大廠的專利鯊魚軟骨素、二型膠原蛋白、甲基硫醯基甲烷（MSM）、奈米珍珠粉等多元成分，作為鉑金版的基礎配方。
起動生技表示，鉑金版的推出是品牌持續傾聽消費者需求後的具體回應，並在原有配方基礎上進一步強化與升級，期望為消費者帶來更完整的日常營養補給選擇。
即食果凍劑型 營養補給更便利
鉑金版龜鹿杞凍也延續即食果凍劑型設計，不需搭配水或餐具，撕開即可食用，無論是在辦公室、通勤途中，或是運動後想補充營養的時刻，都能輕鬆享用。
對許多人來說，「保健品放在家裡忘記食用」是常見情況。透過果凍型態的設計，讓營養補給更貼近日常生活情境，也讓健康保養變得更加簡單便利。
多元族群皆適合 日常保養新選擇
「鉑金版龜鹿杞凍」以日常營養補給為設計方向，適合關注身體保養與生活活力的族群。無論是長時間久坐或久站的上班族、平時有運動習慣的人，或是重視日常保養與生活品質的族群，都可依需求作為日常營養補充的一種選擇。
起動生技致力於配方與劑型的創新設計，讓健康保養輕鬆融入日常生活。更多資訊可上起動生技官網查詢。
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