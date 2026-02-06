超越美國！台灣政治焦慮「全球第一」 沈政男點名這兩人是罪魁禍首

蓋洛普本月4日公布最新全球調查，結果顯示，台灣將政治視為首要問題的比例高達50%，居全球之冠。對此，時常評論時事的醫師沈政男指出，政治問題掏空了台灣人的精神能量，而罪魁禍首是綠營前後任總統，前總統蔡英文為了維繫政權，刻意挑起兩岸對立，並在島內製造分裂，藉以從中謀取政治紅利，然後賴清德因國會輸了多數，只好繼承蔡英文路線。

蓋洛普調查於2025年3月至10月進行，涵蓋107個國家，每國抽樣約1000名15歲以上受訪者，採全國代表性抽樣。結果顯示，全球民眾最關心的議題多為經濟，僅有9個國家將政治列為首要問題，其中台灣比例最高達50％，斯洛維尼亞居次為34％，美國與西班牙則並列第三，各為33％。

沈政男今（6）日在個人YT發文表示，蓋洛普的表格稱台灣為中國省份，這一個名稱，一語道出台灣人為什麼把政治當成最重要問題，是不是？「明明國際上大家就認為台灣是中國的一省，但台灣人自己怎麼看？中國又怎麼看？美國呢？」

沈政男提到，川習近日通話，是4月美中高峰會的前奏，等於是會前會，從通話內容可以看出兩國對於台灣問題的立場與態度。更重要的是，也是台灣人最感焦慮的：到底美國跟中國的關係，有沒有超過美國跟台灣的關係？習近平在電話裡也要川普謹慎處理對台軍售。但賴清德早就急著向美國表態，說要花400億美元向美國買武器，建構防衛中國入侵的體系。

沈政男直指，賴清德的點子，到了國會被打槍，民進黨卻要硬幹，先是抹紅在野，推動全面罷免在野國會議員，失敗以後就在法案、預算案的通過上另外開闢戰場，釀成了憲政危機，「整個政府體制根本沒辦法有什麼實質作為，就是繼續混日子而已。」

沈政男指出，既然執政黨抹紅在野，人民用罷免票表達不認同，當然在野黨就會獲得鼓舞，開始到中國訪問，先是在野黨政人士進行兩岸智庫論壇，接下來就會有睽違十年的國民黨與共產黨領導人的會面。然後賴清德又不高興了，就說「接受九二共識就表示她（他）一定是中國人，同時也積極推展兩岸統一。」

沈政男嘆：政治操弄掏空台灣人的精神能量

沈政男表示，蓋洛普民調充分解釋了為什麼台灣的網路空間就是充斥著政治話題，大家最感興趣就是政治與政治人物，平面媒體與電視打開，最受歡迎之一也是政治攻防。政治，占滿了台灣人的內心，掏空了台灣人的精神能量，使得大家對其他事情完完全全沒有興趣，也不在意了。然而，十年前的台灣是這樣嗎？不是啊！就是因為從蔡英文開始，為了維繫政權，刻意挑起兩岸對立，並在島內製造分裂，藉以從中謀取政治紅利，然後賴清德被打鴨子上架，因為國會輸了多數，只好繼承蔡英文路線。

沈政男強調，現在藍白的最大任務，就是要解除台灣人對政治的焦慮，讓大家可以把心思花在其他事情，就如同美國前總統約翰亞當斯所講一樣，「不必全民都在研究政治與軍事，而是可以注意一下文學、數學、藝術與其他生活休閒與樂趣。」

