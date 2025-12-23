超越蔡英文2024得票數 !「彈劾賴清德」連署破817萬 他讚 : 成本低、造成困擾大

連署彈劾賴清德網站。 圖:翻攝自連署彈劾賴清德網站

[Newtalk新聞] 針對行政院長卓榮泰宣布不副署《財政收支劃分法》，國民黨與民眾黨立法院黨團 19 日正式宣布提案彈劾總統賴清德。同時，網路上也出現「彈劾賴清德」連署平台，截至 20 日下午，連署人數已突破 600 萬人，超過賴清德在 2024 年總統大選所獲得的 558 萬票；截至今（23）日甚至超越前總統蔡英文 2020 總統大選時的得票數 817 萬。

前立委蔡正元在節目《中天辣晚報》表示，網路連署創新高，證實彈劾賴清德在政治上的正當性與合理性。他指出，過去上街抗議成本高且容易疲累，透過網路連署則是「成本最低、對賴清德困擾最大的方式」，也讓民進黨目前無人敢為總統說話。蔡正元強調，面對 600 萬民意支持，提出彈劾案的立委「才有底氣」。

目前連署人數甚至超越前總統蔡英文2020總統大選時的得票數 817 萬。 圖:翻攝自連署彈劾賴清德網站

蔡正元批評賴清德上任一年多以來，與在野黨對立頻繁，未有實質施政成果，甚至將在野黨指為「在野獨裁」，他引用國民黨主席鄭麗文的說法回擊，稱「在野黨完全沒有行政權力」，並指出真正想獨裁的是總統本人。他表示，賴清德的施政重心過度偏向台獨，缺乏經濟發展與社會合作的規劃。

此外，蔡正元解釋，彈劾與罷免不同，罷免需要即時投票，彈劾則需經立法院決議，再送司法院大法官審理，程序較長、但更能拖住總統，降低與總統正面衝突的成本。他強調，「用網路連署對抗賴清德，是長期抗戰中最有效的戰術」。

此次彈劾提案引用《中華民國憲法增修條文》第四條第七項，指出為維護憲政體制及防止專制擴權，有必要對總統提出彈劾。不過依憲法規定，彈劾總統需三分之二立委同意，經立法院決議後再交由大法官審理，實際成功機率相當低。我國憲政史上，成功彈劾總統的案例僅見於國共內戰時期前副總統李宗仁。

立法院在去年年底通過《財劃法》修正案，保障地方計畫型補助款不受中央調整，但行政院認為條文窒礙難行，向立法院提出覆議案未獲支持，最終決定「不副署、不公布」，引發在野黨質疑獨裁，也成為此次彈劾案的導火線。

