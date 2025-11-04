超越觀光的極地探險 HX Expeditions耀眼登場 ITF旅展

在2025年台北ITF國際旅展中，HX Expeditions將以嶄新品牌形象登場，誠邀旅客一同踏上超越觀光的極地探險。從壯闊冰原到科學現場，HX Expeditions希望旅客不只是「打卡」景點，而是在旅程中重新看見地球，並探索自我。

探險 × 舒適 × 科學 × 永續 綠奢華的極地新體驗

HX Expeditions以「質」為核心，將深度探險、科學研究與永續理念完美融合。正如品牌精神所言 — 對HX Expeditions而言，這不僅是一趟旅行，更是一場獻給對世界抱著無限好奇者的深度探索。

憑藉超過129年的極地營運與科學研究經驗，HX Expeditions擁有全球最具科學研究能力的探險船隊之一，旗下五艘船艦包括全球首批混合動力探險遊輪——《阿蒙森號》（2019）與《南森號》（2020）。配備Rolls-Royce Bergen引擎、雙電池模組及減搖鰭系統，即使穿越德列克海峽，也能確保航程平穩與安全。

為實踐「探險＋舒適＋科學＋可持續」的承諾，HX Expeditions於2025年再投資1.4億歐元進行艦隊翻新與科學研究硬體升級，象徵品牌的長遠願景：不僅帶領旅客抵達世界盡頭，更邀請他們親身參與探索，體驗學習、感動與永續兼具的旅程。

參與科學行動：成為真正的探險家

在HX Expeditions的專業探險隊與科學家指導下，每位旅客都是「探險家」而非單純的遊客。HX Expeditions每年提供超過1,900個名額予研究人員進行極地考察，並邀請他們擔任客座講師，打造「行走即探索」的新模式。

HX Expeditions的「科學計畫（Science Program）」進一步升級公民科學體驗，旅客可親自參與海洋採樣、冰川岩石觀察、企鵝羽毛分析等科學研究活動，並透過與塔斯馬尼亞大學(UTAS)合作的線上課程，完成課程後可獲得UTAS頒發的學習證書。行程結束後，旅客仍可在線上追蹤自己參與研究的進展，持續與科學同行。

針對台灣市場，HX Expeditions提供全程中文化支援，全方位協助旅客深度融入探險旅程。此外，船上除了設有以目的地知識分享為核心的科學中心，更配備全景泳池與桑拿等休憩空間，並以精緻多元的餐飲體驗滿足旅客味蕾。主廚團隊靈感來自世界各地，定期更換主題菜單，讓旅客於極地探索之餘，也能在餐桌上開啟一場跨越國界的味覺旅程。

台灣市場成長迅速 南極旅客數全球第十，探險旅遊風潮升溫

根據國際南極旅遊組織協會（IAATO）統計，台灣赴南極旅客人數已名列全球前十。HX Expeditions亞洲新興市場銷售經理王亭懿表示，今年台灣市場業績翻倍成長，不僅南極行程熱銷，北極、冰島與格陵蘭等航線同樣熱度飆升。她進一步說明，參與極地旅遊的族群已逐漸跳脫「三高」（高齡、高收入、高空閒）的傳統印象，愈來愈多中產階級與家庭旅客投入其中。HX Expeditions的品牌理念正與當前「有意義的旅行」趨勢相契合——強調體驗、參與與啟發，而非單純觀光。

無論是親子同行，或祖孫三代共遊，皆能在船上找到屬於自己的探索節奏；旅客更可直接與船上科學家及多領域專家交流，近距離感受科學與自然交融的真實魅力。

業界合作 × 品牌推廣 旅展限定優惠熱烈登場

今年HX Expeditions於ITF將與業者聯合展出，透過高曝光帶動市場熱度。主舞台上，亞洲區商務副總裁Joe Zou將以〈南極的一天〉為題，透過影像與故事帶領觀眾身歷其境，感受極地真實魅力。

此外，旅展期間HX Expeditions將推出現場限定優惠，提供即訂旅客專屬折扣。王亭懿強調，極地遊輪屬高端探險型行程，價格受季節與艙等影響顯著，提前規劃不

僅有助掌握預算，更是圓夢的關鍵。HX Expeditions期望帶給旅客的不只是到此一遊，而是一場探索地球變化、理解科學價值、體驗人與自然關係的永續旅程。 查看原文