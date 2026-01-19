超越諾威茨基 杜蘭特生涯總得分躍史上第6

火箭杜蘭特（前）以3萬1562分，在NBA例行賽生涯總得分排行榜躍居第6。

（路透）

本報綜合外電報導

美國職籃NBA休士頓火箭球星杜蘭特當地時間18日晚間在主場迎戰紐奧良鵜鶘的比賽超越傳奇球星諾威茨基，賽後以3萬1562分在例行賽生涯總得分排行榜中躍居第6。

此役之前，杜蘭特僅差17分即可超越生涯累積3萬1560分的諾威茨基。他在比賽剩15.2秒時命中的罰球，讓個人生涯例行賽總得分來到3萬1561分。這場比賽最終火箭以119比110擊敗鵜鶘。

杜蘭特賽後表示：「這對我意義重大。諾威茨基是我景仰的球員，是我曾經對戰、每天都注意的球員。我很感激能與這些偉大名字並列。在主場完成這一刻感覺太棒了，謝謝觀眾席上所有人的愛與支持。」

有「德國坦克」之稱的諾威茨基在致敬影片中，稱杜蘭特是「聯盟史上最純粹的得分手」。諾威茨基說：「幾乎沒有任何方法能阻止他取分，他的表現實在令人驚嘆。」

NBA生涯總得分目前是由洛杉磯湖人詹姆斯領先；第5名則是「籃球之神」喬丹，他生涯累積3萬2292分。現年37歲的杜蘭特正邁入個人第18個NBA賽季，生涯已15度入選全明星賽。

另外，在英國倫敦舉行的NBA例行賽曼菲斯灰熊對奧蘭多魔術，賽前由好萊塢演歌兩棲的凡妮莎威廉斯在滿場的1萬8424名觀眾面前獻唱美國國歌，期間有觀眾高喊「放過格陵蘭」，引來部分觀眾鼓掌及喝采。

這是2019年以來，NBA首次在英國首都舉辦例行賽。灰熊最後以126比109擊敗魔術。