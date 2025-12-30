超越輝達 經部補助美光近百億

美光二度在台獲得大額補貼，合計近百億元。（本報資料照片）

記憶體缺貨潮凸顯市場需求，經濟部30日公告再擲新台幣47億元，補助美國記憶體大廠美光，分3年完成「高效能暨高頻寬記憶體（HBM）技術研發計畫」，期望助台灣成為擁有全球最先進記憶體技術國家。美光二度在台獲得大額補貼，合計近百億元，已超越輝達。

經濟部30日公告通過美光拿到A+計畫補助，預計執行3年，從114年11月到117年10月，總經費117.5億元，經濟部出47億元，補助4成，美光相對自籌6成約70億元，合計117億元，在台進行高頻寬記憶體前瞻技術研發製造。

A+計畫中的「全球研發創新夥伴」，堪稱經濟部的旗艦級補助計畫，補助金額都是億元起跳，可以通過審查的都是大廠。2021年時，NVIDIA提出243億元「人工智慧創新研發中心計畫」，經濟部技術司給予67億元，約28％補助。

經濟部技術司副司長周崇斌表示，全球研發創新夥伴一定要符合來台做研發，以及與我商合作兩個門檻。美光110年也曾以「DRAM先進技術暨高頻寬記憶體研發領航計畫」，獲47億元經費支援，該計畫至今年5月截止。美光再提出這個HBM計畫，經過半年審查，確定分3年再給予47億元補助。

合計美光在台拿到94億元補貼，已經超越輝達。周崇斌說明，美光第一期補助有促成在台中后里園區蓋DRAM廠，期許第二期研發完成，美光自行銷售，加上帶動國內半導體設備商與材料商升級設廠，可衍生8000億元國內產值，創造2萬個以上直、間接就業機會。