超越鈴木一朗！大谷翔平4奪銀棒獎刷新紀錄 爭奪MVP對決這2人

道奇二刀流球星大谷翔平連續第3年拿下銀棒獎，也被看好下週再收MVP三連霸。（翻攝自X @Dodgers）

美國大聯盟MLB今在台灣時間今（7日）公布2025年國連銀棒獎得主名單，道奇日籍二刀流大谷翔平連續3年獲獎，這是他生涯第4座銀棒獎，正式超越名將鈴木一朗，成為得過最多次銀棒獎的日籍球員；大谷所屬的道奇隊也同時獲得「團隊銀棒獎」。

MLB銀棒獎主要表揚選手的打擊表現，國聯銀棒獎得主名單今公布，年度球隊被世界大賽冠軍道奇抱回家，但今年獲獎球員最多的球隊為響尾蛇，共有3人獲獎，名單上另一個亮眼的則是今年以史上最大約簽到大都會的Juan Soto，儘管大都會沒能打進季後賽，Soto仍成功達成銀棒獎六連霸的創舉。

道奇為銀棒獎年度球隊。（翻攝自X @Dodgers）

大谷翔平今年球季恢復二刀流，沒有再演去年50轟50盜的驚奇表現，但仍敲出55轟、刷新道奇紀錄，因此讓他成為道奇除了團隊獎以外，唯一獲得銀棒獎的選手。

大谷翔平成日籍球員第一人 有望達成MVP三連霸

這是大谷翔平連續第3年獲得銀棒獎，也是他生涯第4度獲獎，追平了指定打擊得獎次數第二多的紀錄，目前最高紀錄保持人是紅襪的老爹David Ortiz（7次）；但若從日本選手來看，僅有外野手鈴木一朗拿過3次銀棒獎，大谷翔平今年正式成為獲獎次數最多的日籍球員。

大谷今年拿下生涯第4座銀棒獎，超越鈴木一朗的紀錄。（翻攝自X @Dodgers）

MLB報導也提到，大谷翔平極有可能在下週公布的國聯MVP也完成三連霸。全美棒球記者協會日前公布今年的MVP候選名單，本季恢復二刀流的大谷，將對上今年敲出56轟、高居國聯全壘打王的費城人指定打擊Kyle Schwarber，以及轉到大都會敲出生涯新高43轟、38盜的Juan Soto共同角逐此獎。

大谷挑戰國聯MVP三連霸。（翻攝自X @mlb）

2025國聯銀棒獎得主

一壘手：大都會Pete Alonso（首度獲獎）

二壘手：響尾蛇Ketel Marte（二度獲獎）

三壘手：教士Manny Machado（三度獲獎）

游擊手：響尾蛇Geraldo Perdomo（首度獲獎）

外野手3人：大都會Juan Soto（六度獲獎）、響尾蛇Corbin Carroll（首度獲獎）、小熊Kyle Tucker（二度獲獎）

捕手：洛磯Hunter Goodman（首度獲獎）

指定打擊：道奇大谷翔平

工具人：紅雀Alec Burleson（首度獲獎）

年度球隊：洛杉磯道奇（二度獲獎）。

